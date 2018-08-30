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Как жить по-крестьянски знают супруги Юрченко

31.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Рачительный хозяин на селе – это тот, кто заботится о собственном доме, старательно ухаживает за приусадебным участком и держит разнообразную живность на своем подворье.
Как жить по-крестьянски знают супруги Юрченко
Конечно же, современная жизнь такова, что и молоко, и сметанку, и яйца, и масло можно купить в магазине. Но истинно крестьянский подход – когда на столе все свое, своими трудами полученное. Не зря говорят, что такие продукты – самые вкусные.
Мы в гостях у замечательной семейной пары в агрогородке Меркуловичи. Супруги Анна и Николай Юрченко радушно приглашают и знакомят со своим внушительным хозяйством. На подворье три коровы (!), свиньи, куры. Чтобы запастись на зиму кормами для буренок, нужно сена тонн девять, не меньше. Хозяева что заготавливают сами, что закупают. Дело это трудоемкое и хлопотное. Но ведь того стоит. Рогули в холода будут хорошо накормлены. А еще хозяйка утверждает, что эти животные умные чрезвычайно и очеь любят ласку. Приусадебный участок занимает площадь почти в гектар. И чего только ни высаживают муж и жена на родной земельке: и лучок, и капусточку, и огурцы, и помидоры, и картофель. Всего и не перечесть.
– А посмотрите на наш молодой сад, – говорит глава семейства Николай Петрович. – Яблони еще не велики росточком, а уже плодоносят.
Сразу за ягодными кустами красуются 30 низеньких деревьев. И на каждом – ярко красные яблоки. Хозяева приглашают угоститься. Вкуснотища! А какой аромат! Стерегут все это богатство два верных пса – небольшая дворняжка Туз и питомец неустановленной породы – великан Раф.
Всю свою живность, каждый кусочек земли сельчане любят всей душой. От зорьки до зорьки, день-деньской трудятся. И родительский дом – всегда надежный причал и полная чаша для троих детей и непоседы-внучка.
Мы расстаемся. Анну Эриковну и Николая Петровича долго уговариваем сделать фото. Супруги стесняются, ведь только что были заняты работой по дому. Но ведь со мной очень многие согласятся в том, что самые красивые – это люди труда.

 
 
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Рачительный хозяин на селе – это тот, кто заботится о собственном доме, старательно ухаживает за приусадебным участком и держит разнообразную живность на своем...
 
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