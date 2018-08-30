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Запрет на посещение лесов снят во всех районах Гомельской области
31.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Как рассказали в Гомельском опытном лесхозе, снятие запрета связано со снижением класса пожарной опасности в лесном фонде.
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Как рассказали в Гомельском опытном лесхозе, снятие запрета связано со снижением класса пожарной опасности в лесном фонде.
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