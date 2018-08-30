Арбуз весом более 10 килограмм вырастила на своей даче костюковчанка

Фотофакт





Присылайте небольшие рассказы и фотографии о своих небывалых урожаях на нашу почту go2a@yandex.by или приносите в редакцию. Это могут быть огромные тыквы, достойные стать каретой Золушки, килограммовые помидоры, полуметровые огурцы. Да мало ли что еще! А может быть, вы смогли вырастить на своем участке такое растение, о котором соседи даже не слышали.