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Обкомом профсоюзов оказана материальная помощь нуждающимся семьям

31.08.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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В рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям» под девизом «Дети идут в школу» обкомом профсоюзов оказана материальная помощь нуждающимся семьям для приобретения школьных рюкзаков и канцелярских принадлежностей. Председатель райкома профсоюза работников АПК Николай Емельяненко посетил многодетную семью Никитенко, в которой воспитываются восемь детей. Четверо из них – школьного возраста. Николай Андреевич вручил главе семейства конверт с финансовой поддержкой в сумме 200 рублей, пожелал здоровья и благополучия.

Обкомом профсоюзов оказана материальная помощь нуждающимся семьям


Обкомом профсоюзов оказана материальная помощь нуждающимся семьям
Фото и текст Дениса ПАРХОМЕНКО. 

 

 
 
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В рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям» под девизом «Дети идут в школу» обкомом профсоюзов оказана материальная помощь нуждающимся семьям
 
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