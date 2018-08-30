В рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям» под девизом «Дети идут в школу» обкомом профсоюзов оказана материальная помощь нуждающимся семьям для приобретения школьных рюкзаков и канцелярских принадлежностей. Председатель райкома профсоюза работников АПК Николай Емельяненко посетил многодетную семью Никитенко, в которой воспитываются восемь детей. Четверо из них – школьного возраста. Николай Андреевич вручил главе семейства конверт с финансовой поддержкой в сумме 200 рублей, пожелал здоровья и благополучия.









Фото и текст Дениса ПАРХОМЕНКО.