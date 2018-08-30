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Представители Костюковичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» приняли участие в республиканской благотворительной акции «Соберем портфель вместе»

31.08.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Так, в рамках акции председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Ольга Савченко, члены районной организации побывали в агрогородке Муравилье. Дети из семей Чертопаловых, Шинкаревых и Сакатковых с нетерпением ждали обещанных подарков. В этот день они получили школьные рюкзаки, наполненные тетрадями, ручками, карандашами, красками и прочими школьными принадлежностями, собранными силами членов первичных организаций Белорусского союза женщин.Представители Костюковичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» приняли участие в республиканской благотворительной акции «Соберем портфель вместе»

Дети из неполных семей Кристина Скичко, Валерия Покатаева и Юрий Потапенко, проживающие в агрогородке Тупичино, также получили долгожданные подарки от районной организации ОО «Белорусский союз женщин». Гости пожелали школьникам здоровья и успехов в учебе, чтобы они были вежливыми, всегда слушались своих родителей и педагогов.


Представители Костюковичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» приняли участие в республиканской благотворительной акции «Соберем портфель вместе»


Представители Костюковичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» приняли участие в республиканской благотворительной акции «Соберем портфель вместе»
Текст и фото Дениса ПАРХОМЕНКО. 

 

 
 
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Так, в рамках акции председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Ольга Савченко, члены районной организации побывали в агрогородке Муравилье.
 
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