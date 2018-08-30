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Костюковичский районный комитет ОО «БРСМ» проводит районную благотворительную акцию «В школу с Добрым Сердцем»

31.08.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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В ее рамках представители РК совместно с волонтерами отряда ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» профессионального лицея №8 организовали сбор канцелярских и спортивных принадлежностей, других необходимых для подготовки к предстоящему учебному году вещей детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На днях члены районного комитета и волонтеры посетили семью Майоровых, в которой воспитываются две школьницы. Вручили им канцелярские товары и школьные принадлежности, собранные силами неравнодушных жителей нашего города.

Костюковичский районный комитет ОО «БРСМ» проводит районную благотворительную акцию «В школу с Добрым Сердцем»


Костюковичский районный комитет ОО «БРСМ» проводит районную благотворительную акцию «В школу с Добрым Сердцем»

Текст и фото Дениса ПАРХОМЕНКО. 

 
 
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В ее рамках представители РК совместно с волонтерами отряда ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» профессионального лицея №8 организовали сбор канцелярских и
 
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