Спасатели продемонстрировали свою физическую подготовку

Физическая подготовка является неотъемлемой частью жизни пожарных-спасателей и играет немаловажную роль при выполнении задач, связанных с тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ. Ведь именно от физической развитости и выносливости спасателя во многих случаях зависит жизнь людей, скорость выполнения задач, работа с пожарно-техническим вооружением и спасательным инструментом. На пожарах огнеборцы работают на износ и им требуются колоссальное здоровье и развитые физические навыки. Именно поэтому огромная роль в системе МЧС отводится занятию спортом.

Работники Борисовского горрайотла по чрезвычайным ситуациям продемонстрировали высокий уровень физической подготовки.

Борисовский горрайотдел по ЧС