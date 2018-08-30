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Союз женщин МЧС с акцией к детям

31.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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В этот ответственный период для всех семей, женщины Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям – представительницы Белорусского союза женщин МЧС – не организовали ежегодную благотворительную акцию «Помоги пойти учиться».

Силами работников отдела были собраны средства, на которые приобрели письменные принадлежности и канцелярские товары.

Подарок ждал свою маленькую хозяйку, которой стала девочка Юлианна из многодетной семьи работника Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

– Я очень горжусь, что у меня папа пожарный и сильно обрадовалась, когда он привёл меня к себе на работу посмотреть на пожарные машины, а оказалось мне приготовили сюрприз! Спасибо большое!

Борисовский горрайотдел по ЧС

 
 
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