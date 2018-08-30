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Фонд «Полиэлиос» призывает школьников Пинска и района принять участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов»

31.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Фонд «Полиэлиос» призывает школьников Пинска и района принять участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов»
— Вместо двадцати букетов от каждого ученика — подарить учителю на 1 сентября один букет от всего класса, а сэкономленные деньги перевести в благотворительный фонд на помощь детям-инвалидам. Именно в этом смысл акции «Дети вместо цветов», рассказал корреспонденту pinsknews.by руководитель благотворительного фонда «Полиэлиос» Владимир Горох.

В этом году школьники Пинска и района будут участвовать в акции во второй раз.Как присоединиться к акции?

— Условия простые! — сказал Владимир Горох. — Педагоги должны попросить своих учеников (и их родителей) в День знаний потратить деньги «не на мёртвые срезанные цветы, а на живых детей», которым можно помочь собрать деньги на лечение или купить то, в чём они нуждаются.

То есть ту сумму, которую родители собирались потратить на первосентябрьский букет, передать на помощь больным детям.

  • Инициатором акции может стать кто угодно — родитель, классный руководитель, сам ребёнок, директор школы. Для начала нужно обсудить идею участия в акции со всеми родителями детей в классе. Не страшно, если акцию поддержат не все, так бывает. Многие родители действительно считают, что нельзя омрачать детям праздник благотворительностью, а участие во всех добрых делах должны быть добровольными.
  • После этого не забудьте рассказать ребёнку, почему в этом году он пойдёт на линейку без своего собственного букета, в чём смысл акции «Дети вместо цветов», и что будет приобретено на сэкономленные деньги.
  • Обсудите, сколько каждая семья сможет сдать на общий букет учителю (или по цветку), а сколько — пожертвовать фонду. Договоритесь о формате: переводом на карту одному родителю, который затем оформит общее пожертвование, или каждый сам переведёт фонду свою часть денег. Также можно поставить в школе ящик для пожертвований и собрать деньги прямо 1 сентября.
  • Сходите на праздничную линейку и постарайтесь не затягивать с переводом фонду — в идеале до 5 сентября. Так потом будет удобнее подготовить отчёт по сборам и школам, которые приняли участие.

Фонд «Полиэлиос» приглашает принять участие в благотворительной акции все учреждения образования города Пинска и Пинского района, а также всех учителей, родителей и школьников!

В прошлом году, когда акция проводилась впервые, дминистрации пинских школ положительно отнеслись к инициативе. «Цветочные деньги» на счёт фонда перечислили три класса — 5 «Г» класс гимназии № 3, 3 «Б» класс СШ № 10 и 6 «Б» класс СШ № 11.

Общая сумма собранных средств в ходе акции «Дети вместо цветов» составила 110 белорусских рублей, которые пошли на нужды подопечных фонда «Полиэлиос» и «Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей-инвалидов Пинского района».

 
 
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> — Вместо двадцати букетов от каждого ученика — подарить учителю на 1 сентября один букет от всего класса, а сэкономленные деньги перевести...
 
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