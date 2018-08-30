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Почему важно прививаться: девять ответов на самые важные вопросы
31.08.2018 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Трагический случай в Ганцевичском районе, когда в результате анафилактического шока, развившегося после вакцинации умер ребенок, вызвал большой резонанс в обществе. У родителей возникает много вопросов: чем прививать детей от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, гепатита В и полиомиелита? В каком возрасте лучше делать прививку? Чем отличается корейская Эупента, о которой так много сейчас пишут СМИ, от российской вакцины АКДС? Почему важно прививаться, и правда ли что прививки безопаснее таблеток? TUT.BY расспросил врачей, чтобы найти ответы на важные вопросы.
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Возраст
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Инфекции, от которых защищают прививки
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Закупаемые государством прививки
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Альтернативные прививки на платной основе, имеющиеся в Беларуси
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12 часов
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гепатит В (V1)
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Эувакс В (LG Chem, Южная Корея)
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3−5 день
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туберкулез (V)
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БЦЖ-М (Россия)
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2, 3 и 4 месяца
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дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, ХиБ-инфекция (V1, V2 и V3), гепатит В (V2, V3 и V4)
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Эупента (LG Chem, Южная Корея) — дифтерия, столбняк, цельноклеточный коклюш, ХиБ-инфекция, гепатит В
плюс
Имовакс Полио (Sanofi Pasteur, Франция) -полиомиелит
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Гексаксим (Sanofi Pasteur, Франция) или Инфанрикс Гекса (GlaxoSmithKline, Бельгия) — дифтерия, столбняк, бесклеточный коклюш, полиомиелит, ХиБ-инфекция, гепатит В;
или комбинация: Тетраксим (Sanofi Pasteur, Франция) — дифтерия, столбняк, бесклеточный коклюш, полиомиелит плюс Хиберикс (GlaxoSmithKline, Бельгия) — ХиБ-инфекция плюс Эувакс В (LG Chem, Южная Корея) — гепатит В.
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12 месяцев
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корь, краснуха, паротитная инфекция (V)
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Приорикс (GlaxoSmithKline, Бельгия)
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18 месяцев
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дифтерия (RV1), столбняк (RV1), коклюш (RV1)
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АКДС(Россия) — дифтерия, столбняк, цельноклеточный коклюш
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Инфанрикс (дифтерия, столбняк, бесклеточный коклюш, производитель: GlaxoSmithKline, Бельгия)
Таблица предоставлена Николаем Голобородько
Сокращения: V — первичная вакцинация (для создания иммунитета); RV — бустерная вакцинация, или ревакцинация для обеспечения длительности защиты; ХиБ-инфекция — гемофильная инфекция типа В
Примечание: В таблице указаны прививки, которые проводятся всем детям. Дополнительно детям, имеющим определенные заболевания или состояния, делаются прививки против пневомкокковой инфекции — в возрасте 2, 4 и 12 месяцев. По эпидемическим показаниям делают прививки от гепатита А (Альгавак М (Россия)), ветряной оспы, клещевого энцефалита и некоторые другие. На платной основе можно дополнительно сделать прививки против пневмококковой инфекции (Превенар 13 (Pfizer), или Синфлорикс (GlaxoSmithKline)), против папиломавируса (Гардасил (Merck), или Церварикс (GlaxoSmithKline)), гепатита А (Хаврикс (GlaxoSmithKline), или Альгавак М (Россия)), клещевого энцефалита (Энцевир, или Клещ-Э-вак (Россия)).
Вакцины, которые защищают от коклюша, отличаются именно этим компонентом. Например, в российской вакцине АКДС и корейской Эупенте он цельноклеточный, а во французских и бельгийских вакцинах (Гексаксим, Тетраксим, Инфанрикс Гекса и Инфанрикс) — бесклеточный.
По словам Николая Голобородько, все имеющиеся в стране вакцины, содержащие коклюшный компонент, достаточно эффективны и безопасны вне зависимости от того, является он цельноклеточным или бесклеточным. В большинстве стран мира, как и в Беларуси, прививаются вакцинами с цельноклеточным коклюшным компонентом.
— Хотя если выбирать между хорошим и лучшим, то нужно сказать, что бесклеточный коклюшный компонент менее реактогенный, чем цельноклеточный. То есть бесклеточные коклюшные вакцины реже вызывают развитие таких реакций организма на прививку, как, например, повышение температуры тела или беспокойство ребенка через несколько часов после вакцинации, — говорит он.
После трагедии в Ганцевичском районе выяснилось, что одна из вводимых ребенку вакцин — Эупента — не зарегистрирована в Беларуси, и не занесена в национальный реестр лекарственных средств. Это, в том числе, и стало поводом для публикаций журналистов, а также обсуждений в соцсетях, на форумах.
Вакцину Эупента стали использовать вместо российской АКДС, ее закупили в 2017 году. По словам
Отечественную регистрацию вакцина не успела пройти, так как ввозили ее, по словам
Качество и безопасность вакцины, в том числе, по словам чиновников Минздрава, гарантировала преквалификация ВОЗ. Представитель ВОЗ в Беларуси
— Производство вакцин — это намного более сложный процесс, чем производство большинства лекарств, — отмечает Николай Голобородько. — Сам цикл производства комбинированных вакцин достаточно длительный: например, для шестивалентных вакцин он занимает около 1,5 лет от получения антигенов до прихода вакцины в аптеку, и большую часть этого времени занимают контроли качества каждого этапа производства. Из-за того, что производство вакцин сложно и не так выгодно, как производство лекарств — в мире не так много фармацевтических компаний, которые занимаются вакцинами. Поэтому национальные закупки приходится планировать заранее. И действия Минздрава в ситуации, когда возникли вопросы к безопасностью российской вакцины АКДС, на мой взгляд, были весьма оперативными: в сжатые сроки был произведен поиск поставщика и заключен договор на поставку. Компания LG Chem. Ltd, Южная Корея — известный мировой производитель вакцин, поставляющий их в целый ряд стран мира. Одна из производимых компанией вакцин — против гепатита В (Эувакс В) — в течение многих лет зарегистрирована и успешно применяется в Беларуси.
Сейчас готовятся документы на регистрацию вакцины Эупента, а СК
Пятикомпонентную вакцину Пентаксим производит французское предприятие Sanofi Pasteur. Также там производят четырехкомпонентную вакцину (Тетраксим) и шестикомпонентную (Гексаксим). Сейчас в некоторых платных медцентрах, куда мы дозвонились, нет в наличии Пентаксима. В офисе фармацевтической компании «Медвакс», которая является дистрибьютором Пентаксима, объяснили, что в этом году данную вакцину не поставляют.
— Производитель нас информировал, что с начала 2018 года поставок Пентаксима не будет. Они не углублялись в объяснения, сказали — по производственным причинам. И сегодня поставки Пентаксима с нашей стороны были бы неактуальны, потому что введен в действие новый календарь (прививок. — Прим. TUT.BY), там уже шестивалентная вакцина, и больше подходят Гексаксим и Инфанрикс Гекса, — рассказали в компании.
Периодически читатели TUT.BY сообщают о пропаже платных вакцин. Например, сейчас они тоже есть не везде.
— Перебои связаны с тем, что производитель не поставляет необходимое количество вакцин в нашу страну. Увеличиваются поставки в европейские страны в связи с увеличением у них количества беженцев. У компании Sanofi Pasteur с производством вопросы. И вакцинами для платных услуг занимаются сами организации здравоохранения, они сами контролируют этот процесс, — рассказала Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава.
В городском центре вакцинопрофилактики на базе Городской детской инфекционной клинической больницы рассказали, что и Гексаксим, и Инфанрикс Гекса в стране есть и подтвердили, что нет Пентаксима, но обратили внимание, что по новому календарю прививок более актуально использование шестикомпонентных вакцин. При этом заметили, что по вакцинам информацию надо уточнять у участковых педиатров.
— Они все владеют информацией, где что есть и в каком количестве. Никаких сбоев у нас нет сейчас. Если нет одной вакцины, то есть другая достойная вакцина, другого производителя, — рассказали в городском центре вакцинопрофилактики.
По словам Николая Голобородько, вакцины полностью взаимозаменяемы. То есть можно ввести другую, главное, чтобы вакцина соответствовала перечню инфекций, против которых мы собираемся привить ребенка в определенном возрасте.
В таблице, которую мы опубликовали выше, можно посмотреть соответствия: например, если в возрасте 2 месяцев ребенка привили Гексаксимом, то в три месяца вполне можно привить Инфанриксом Гекса или комбинацией Эупенты и Имовакса Полио.
На введение вакцин и употребление лекарств могут развиваться нежелательные реакции и, намного реже, — серьезные осложнения. По словам Людмилы Легкой, начальника отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава, поствакцинальные осложнения возникают в 1 случае на 750−800 тысяч прививок против коклюша-дифтерии-столбняка.
— К сожалению, ни одна из вакцин не является абсолютно безопасной, они все обладают определенной степенью реактогенности (свойство вакцины вызывать реакции и осложнения. — Прим. TUT.BY), —
Со своей стороны Николай Голобородько отмечает, что в целом «прививки намного безопаснее лекарств».
— Почему никто не смотрит на список побочных эффектов парацетамола? Потому что обычно не до того: когда у тебя температура или схватило спину, ты ищешь, чем себе помочь, не вчитываешься в список побочных эффектов, которые редко, но могут быть. Прививки — это по сути единственное медицинское вмешательство, которое получает здоровый ребенок на первом году жизни, поэтому и к их безопасности более пристальное внимание. С одной стороны, их эффект не так быстр и очевиден для родителей, а с другой стороны, отношение к детям первого года жизни весьма бережное и у родителей, и у медицинских работников в Беларуси. Соответственно, требования к безопасности вакцин намного выше, чем к безопасности лекарств, — говорит специалист.
Несмотря на возможные реакции и осложнения при введении вакцин, медики все равно признают их преимущества. Ведь если не прививаться, то появляется очень высокий риск заболеть.
Инна Карабан
— На протяжении последних десятилетий различные антивакцинальные кампании приводили к тому, что резко снижался коллективный иммунитет против тех или иных инфекционных заболеваний. А это приводило к росту заболеваемости ими. Десятки людей умирали. В 1995−1996 годах антивакцинальная кампания в нашей стране привела к тому, что охват прививками против «дифтерии-столбняка» уменьшился до 60−70%. В эти годы люди у нас тяжело переносили дифтерию. В 1995 году в Беларуси заболело 552 человека, погибло 22 человека, из них 6 детей. В Украину в 2018 году вернулась дифтерия, там зарегистрировано уже 8 случаев, и 5 из них — в одной семье, где люди не были вакцинированы, — рассказала Инна Карабан.
— Корь, которая сейчас широко распространилась в Украине и европейских странах, в том числе привела к смертельным случаям как у детей, так и у взрослых, заставила многих родителей еще раз задуматься о важности вакцинации, — добавил Николай Голобородько. — Как звучит слоган одной из провакцинальных кампаний: «предотврати то, что может быть предотвращено». В целом, большинство родителей в Беларуси однозначно поддерживают необходимость вакцинации детей. В свою очередь врачебное сообщество обсуждает возможности будущего расширения Национального календаря прививок с включением в него вакцины против пневмококковой инфекции для всех детей, также в перспективе прививок от ветряной оспы, ротавирусной инфекции, папиломавируса человека.