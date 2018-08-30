Почему важно прививаться: девять ответов на самые важные вопросы

Трагический случай в Ганцевичском районе, когда в результате анафилактического шока, развившегося после вакцинации умер ребенок, вызвал большой резонанс в обществе. У родителей возникает много вопросов: чем прививать детей от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, гепатита В и полиомиелита? В каком возрасте лучше делать прививку? Чем отличается корейская Эупента, о которой так много сейчас пишут СМИ, от российской вакцины АКДС? Почему важно прививаться, и правда ли что прививки безопаснее таблеток? TUT.BY расспросил врачей, чтобы найти ответы на важные вопросы.

В каком возрасте прививают от столбняка, коклюша, дифтерии, полиомиелита, гемофильной инфекции и гепатита В? Согласно Национальному календарю профилактических прививок , в первые 12 часов жизни новорожденных прививают от вирусного гепатита В, затем ребенку в возрасте 2, 3 и 4 месяцев делают прививки от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, а также от полиомиелита и гепатита В. В возрасте 18 месяцев ребенку делают ревакцинацию — вводят бустерную дозу вакцины от дифтерии, столбняка, коклюша. Что это значит? Николай Голобородько, доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, объясняет, что повторное введение доз вакцины нужно для гарантированной выработки стойкого иммунитета. — Прививки — это одно из самых эффективных профилактических вмешательств, они помогают надежно защитить ребенка от грозных инфекций. И эту защиту мы хотим обеспечить как можно раньше, поскольку наиболее тяжело инфекции протекают у маленьких детей. Например, коклюш у подростка — это обычно «всего лишь» несколько недель тяжелого кашля, а у ребенка первого года жизни, когда он переносит коклюш, во время приступа кашля могут произойти остановки дыхания, он может даже умереть. Иммунитет новорожденного уже достаточно хорошо развит, чтобы адекватно отвечать на прививки выработкой иммунитета к инфекциям. Однако большинство прививок мы начинаем делать не новорожденному, а ребенку в возрасте 2 месяцев и старше. Так мы поступаем из-за того, что в течение первых нескольких месяцев в крови ребенка циркулируют материнские антитела против разных инфекций (это антитела, которые ребенок выработал не сам, а получил внутриутробно). Эти антитела нужны для защиты от инфекций, но их наличие в крови ребенка может мешать развитию его собственного иммунного ответа на прививку. Именно поэтому, делая прививки от ряда инфекций (дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции), для первичной вакцинации мы вводим прививку три раза — в 2, 3 и 4 месяца. В 2 месяца нам важно уже предоставить малышу защиту, но ответ на прививку у некоторых детей еще может быть неполным, а в 4 месяца мы понимаем, что иммунная система ребенка уже на 100% ответит на прививку развитием иммунитета, — говорит медик. По словам собеседника, раньше от вышеперечисленных инфекций первичные дозы вводили детям в 3, 4 и 5 месяцев, но исследования показали, что прививки можно сдвинуть на более ранний срок, и теперь такая тактика рекомендована ВОЗ. — Мы с радостью воспользовались этими рекомендациями, чтобы защищать детей от болезней как можно раньше. Да, прививку впервые можно сделать и пятилетнему ребенку, и взрослому, но все время до этого он будет незащищен от инфекций. Поэтому мы стараемся определить тот минимальный возраст, когда организм ребенка может хорошо ответить на введение вакцины и как можно раньше его защитить. Вакцинация в возрасте 18 месяцев называется бустерной или ревакцинацией. Если первичная вакцинация нужна для того, чтобы у ребенка сформировался иммунитет против инфекции, то бустерная вакцинация обеспечивает длительность сохранения этого иммунитета.

Чем прививают от этих инфекций? Сегодня каждый ребенок в Беларуси может быть привит от перечисленных инфекций бесплатно. В поликлинике по месту жительства это можно сделать вакцинами Эупента (производство LG Chem. Ltd, Южная Корея) и Имовакс Полио (производство Sanofi Pasteur, Франция). Имоваксом Полио прививают от полиомиелита, а Эупентой — от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной (ХиБ) инфекции, вирусного гепатита В. После трагедии в Ганцевичском районе было приостановлено применение именно тех серий указанных вакцин, прививки из которых вводили ребенку. Но другими сериями вакцин Эупента и Иммовакс Полио прививают и сейчас: они вне подозрений экспертов. Раньше вместо Эупенты, о которой сейчас так много говорят в СМИ, прививали российской вакциной АКДС. Но она защищает только от дифтерии, столбняка и коклюша, а пятикомпонентная Эупента — кроме этих инфекций, еще дополнительно защищает от гепатита В и гемофильной инфекции. — От гемофильной инфекции раньше в Беларуси прививали детей только в определенных регионах, например, в Минске. Такого, чтобы от нее прививали по всей стране, не было. А гемофильная инфекция — это одна из наиболее частых причин острых средних отитов, синуситов, пневмоний и гнойных менингитов у детей. Использование Эупенты как раз дало возможность предоставить вакцинацию от этой значимой инфекции всем детям Беларуси, и это тоже был очень большой шаг, — говорит Николай Голобородько. — К тому же использование комбинированных многокомпонентных вакцин позволяет снизить число инъекций, с которыми прививки вводят ребенку. Снижение числа инъекций и числа визитов ребенка в поликлинику — это то, над чем сейчас работают во всем мире. Родители могут пройти вакцинацию и на платной основе с помощью комбинированных шестикомпонентных вакцин (от всех шести инфекций: дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточный коклюш), гемофильной инфекции, полиомиелита, вирусного гепатита В) с помощью вакцин Гексаксим (производство Sanofi Pasteur, Франция) и Инфанрикс Гекса (производство GlaxoSmithKline, Бельгия). Их вводят в том же возрасте — в 2, 3 и 4 месяца. На платной основе также есть четырехкомпонентная вакцина Тетраксим (производство Sanofi Pasteur, Франция) и трехкомпонентная вакцина Инфанрикс (производство GlaxoSmithKline, Бельгия). Их можно использовать в 2, 3 и 4 месяца, комбинируя с другими вакцинами (например, с Хибериксом и Эуваксом В), а Инфанрикс можно использовать в 18 месяцев как замену российской АКДС (смотри таблицу). — Также раньше была пятикомпонентная вакцина Пентаксим (производство Sanofi Pasteur, Франция), однако сейчас она в Беларусь не поставляется в связи с возросшей востребованностью на европейском рынке и нехваткой производственных мощностей у производителя, — рассказывает эксперт. Периодически бывают перебои в поставках и других вакцин, которые можно привить на платной основе. Об этом не один раз сообщали читатели TUT.BY. Прививки для детей первых 18 месяцев жизни, входящие в Национальный календарь профилактических прививок Возраст Инфекции, от которых защищают прививки Закупаемые государством прививки Альтернативные прививки на платной основе, имеющиеся в Беларуси 12 часов гепатит В (V1) Эувакс В (LG Chem, Южная Корея) 3−5 день туберкулез (V) БЦЖ-М (Россия) 2, 3 и 4 месяца дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, ХиБ-инфекция (V1, V2 и V3), гепатит В (V2, V3 и V4) Эупента (LG Chem, Южная Корея) — дифтерия, столбняк, цельноклеточный коклюш, ХиБ-инфекция, гепатит В плюс Имовакс Полио (Sanofi Pasteur, Франция) -полиомиелит Гексаксим (Sanofi Pasteur, Франция) или Инфанрикс Гекса (GlaxoSmithKline, Бельгия) — дифтерия, столбняк, бесклеточный коклюш, полиомиелит, ХиБ-инфекция, гепатит В; или комбинация: Тетраксим (Sanofi Pasteur, Франция) — дифтерия, столбняк, бесклеточный коклюш, полиомиелит плюс Хиберикс (GlaxoSmithKline, Бельгия) — ХиБ-инфекция плюс Эувакс В (LG Chem, Южная Корея) — гепатит В. 12 месяцев корь, краснуха, паротитная инфекция (V) Приорикс (GlaxoSmithKline, Бельгия) 18 месяцев дифтерия (RV1), столбняк (RV1), коклюш (RV1) АКДС(Россия) — дифтерия, столбняк, цельноклеточный коклюш Инфанрикс (дифтерия, столбняк, бесклеточный коклюш, производитель: GlaxoSmithKline, Бельгия) Таблица предоставлена Николаем Голобородько Сокращения: V — первичная вакцинация (для создания иммунитета); RV — бустерная вакцинация, или ревакцинация для обеспечения длительности защиты; ХиБ-инфекция — гемофильная инфекция типа В Примечание: В таблице указаны прививки, которые проводятся всем детям. Дополнительно детям, имеющим определенные заболевания или состояния, делаются прививки против пневомкокковой инфекции — в возрасте 2, 4 и 12 месяцев. По эпидемическим показаниям делают прививки от гепатита А (Альгавак М (Россия)), ветряной оспы, клещевого энцефалита и некоторые другие. На платной основе можно дополнительно сделать прививки против пневмококковой инфекции (Превенар 13 (Pfizer), или Синфлорикс (GlaxoSmithKline)), против папиломавируса (Гардасил (Merck), или Церварикс (GlaxoSmithKline)), гепатита А (Хаврикс (GlaxoSmithKline), или Альгавак М (Россия)), клещевого энцефалита (Энцевир, или Клещ-Э-вак (Россия)).

Почему в одних вакцинах коклюшный компонент бесклеточный, а в других — цельноклеточный? Вакцины, которые защищают от коклюша, отличаются именно этим компонентом. Например, в российской вакцине АКДС и корейской Эупенте он цельноклеточный, а во французских и бельгийских вакцинах (Гексаксим, Тетраксим, Инфанрикс Гекса и Инфанрикс) — бесклеточный. По словам Николая Голобородько, все имеющиеся в стране вакцины, содержащие коклюшный компонент, достаточно эффективны и безопасны вне зависимости от того, является он цельноклеточным или бесклеточным. В большинстве стран мира, как и в Беларуси, прививаются вакцинами с цельноклеточным коклюшным компонентом. — Хотя если выбирать между хорошим и лучшим, то нужно сказать, что бесклеточный коклюшный компонент менее реактогенный, чем цельноклеточный. То есть бесклеточные коклюшные вакцины реже вызывают развитие таких реакций организма на прививку, как, например, повышение температуры тела или беспокойство ребенка через несколько часов после вакцинации, — говорит он.

Почему сейчас так много говорят про Эупенту? После трагедии в Ганцевичском районе выяснилось, что одна из вводимых ребенку вакцин — Эупента — не зарегистрирована в Беларуси, и не занесена в национальный реестр лекарственных средств. Это, в том числе, и стало поводом для публикаций журналистов, а также обсуждений в соцсетях, на форумах. Вакцину Эупента стали использовать вместо российской АКДС, ее закупили в 2017 году. По словам представителей Минздрава , в прошлом возникали неоднократные проблемы с поставкой российской вакцины АКДС надлежащего качества, забраковывалась не одна партия, поэтому было принято решение закупить и ввезти в страну Эупенту. Отечественную регистрацию вакцина не успела пройти, так как ввозили ее, по словам представителей Минздрава , «с целью предупреждения развития чрезвычайной ситуации, возникновения вспышек жизнеугрожающих инфекционных заболеваний и в связи с необходимостью обеспечения национального календаря профилактических прививок». При этом, по словам представителя Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава, законодательство позволяет таким образом ввозить и примененять лекарственные средства и иммунобиологические препараты. Качество и безопасность вакцины, в том числе, по словам чиновников Минздрава, гарантировала преквалификация ВОЗ. Представитель ВОЗ в Беларуси подтвердил , что вакцина Эупента прошла процесс преквалификации, а это значит, что она безопасна, качественна и эффективна. — Производство вакцин — это намного более сложный процесс, чем производство большинства лекарств, — отмечает Николай Голобородько. — Сам цикл производства комбинированных вакцин достаточно длительный: например, для шестивалентных вакцин он занимает около 1,5 лет от получения антигенов до прихода вакцины в аптеку, и большую часть этого времени занимают контроли качества каждого этапа производства. Из-за того, что производство вакцин сложно и не так выгодно, как производство лекарств — в мире не так много фармацевтических компаний, которые занимаются вакцинами. Поэтому национальные закупки приходится планировать заранее. И действия Минздрава в ситуации, когда возникли вопросы к безопасностью российской вакцины АКДС, на мой взгляд, были весьма оперативными: в сжатые сроки был произведен поиск поставщика и заключен договор на поставку. Компания LG Chem. Ltd, Южная Корея — известный мировой производитель вакцин, поставляющий их в целый ряд стран мира. Одна из производимых компанией вакцин — против гепатита В (Эувакс В) — в течение многих лет зарегистрирована и успешно применяется в Беларуси. Сейчас готовятся документы на регистрацию вакцины Эупента, а СК проверяет порядок ее закупки. Специалисты собирают информацию о прохождении лекарством необходимых перед применением процедур, регламентированных действующим законодательством. Проверяются качество и происхождение изъятых образцов препарата. Также следователи проверяют опубликованную в СМИ информацию о вакцинации в контексте возможного использования сложившейся ситуации в рамках конкурентной борьбы производителей вакцин.

Что происходит на рынке с вакциной Пентаксим? Пятикомпонентную вакцину Пентаксим производит французское предприятие Sanofi Pasteur. Также там производят четырехкомпонентную вакцину (Тетраксим) и шестикомпонентную (Гексаксим). Сейчас в некоторых платных медцентрах, куда мы дозвонились, нет в наличии Пентаксима. В офисе фармацевтической компании «Медвакс», которая является дистрибьютором Пентаксима, объяснили, что в этом году данную вакцину не поставляют. — Производитель нас информировал, что с начала 2018 года поставок Пентаксима не будет. Они не углублялись в объяснения, сказали — по производственным причинам. И сегодня поставки Пентаксима с нашей стороны были бы неактуальны, потому что введен в действие новый календарь (прививок. — Прим. TUT.BY), там уже шестивалентная вакцина, и больше подходят Гексаксим и Инфанрикс Гекса, — рассказали в компании.

Почему периодически происходят перебои с поставками платных вакцин? Периодически читатели TUT.BY сообщают о пропаже платных вакцин. Например, сейчас они тоже есть не везде. — Перебои связаны с тем, что производитель не поставляет необходимое количество вакцин в нашу страну. Увеличиваются поставки в европейские страны в связи с увеличением у них количества беженцев. У компании Sanofi Pasteur с производством вопросы. И вакцинами для платных услуг занимаются сами организации здравоохранения, они сами контролируют этот процесс, — рассказала Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава. В городском центре вакцинопрофилактики на базе Городской детской инфекционной клинической больницы рассказали, что и Гексаксим, и Инфанрикс Гекса в стране есть и подтвердили, что нет Пентаксима, но обратили внимание, что по новому календарю прививок более актуально использование шестикомпонентных вакцин. При этом заметили, что по вакцинам информацию надо уточнять у участковых педиатров. — Они все владеют информацией, где что есть и в каком количестве. Никаких сбоев у нас нет сейчас. Если нет одной вакцины, то есть другая достойная вакцина, другого производителя, — рассказали в городском центре вакцинопрофилактики.

Что делать если ребенку ввели Пентаксим, а на следующую вакцинацию его нет в наличии? По словам Николая Голобородько, вакцины полностью взаимозаменяемы. То есть можно ввести другую, главное, чтобы вакцина соответствовала перечню инфекций, против которых мы собираемся привить ребенка в определенном возрасте. В таблице, которую мы опубликовали выше, можно посмотреть соответствия: например, если в возрасте 2 месяцев ребенка привили Гексаксимом, то в три месяца вполне можно привить Инфанриксом Гекса или комбинацией Эупенты и Имовакса Полио.

Как часто могут быть реакции и осложнения на прививки? На введение вакцин и употребление лекарств могут развиваться нежелательные реакции и, намного реже, — серьезные осложнения. По словам Людмилы Легкой, начальника отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава, поствакцинальные осложнения возникают в 1 случае на 750−800 тысяч прививок против коклюша-дифтерии-столбняка. — К сожалению, ни одна из вакцин не является абсолютно безопасной, они все обладают определенной степенью реактогенности (свойство вакцины вызывать реакции и осложнения. — Прим. TUT.BY), — сказала она на брифинге Минздрава по поводу вакцинопрофилактики и использования в стране Эупенты. Со своей стороны Николай Голобородько отмечает, что в целом «прививки намного безопаснее лекарств». — Почему никто не смотрит на список побочных эффектов парацетамола? Потому что обычно не до того: когда у тебя температура или схватило спину, ты ищешь, чем себе помочь, не вчитываешься в список побочных эффектов, которые редко, но могут быть. Прививки — это по сути единственное медицинское вмешательство, которое получает здоровый ребенок на первом году жизни, поэтому и к их безопасности более пристальное внимание. С одной стороны, их эффект не так быстр и очевиден для родителей, а с другой стороны, отношение к детям первого года жизни весьма бережное и у родителей, и у медицинских работников в Беларуси. Соответственно, требования к безопасности вакцин намного выше, чем к безопасности лекарств, — говорит специалист.

Почему важно прививаться? Несмотря на возможные реакции и осложнения при введении вакцин, медики все равно признают их преимущества. Ведь если не прививаться, то появляется очень высокий риск заболеть. Инна Карабан отмечала , что антивакцинальная кампания, которая началась после случая в Ганцевичском районе, может иметь неблагоприятные последствия. — На протяжении последних десятилетий различные антивакцинальные кампании приводили к тому, что резко снижался коллективный иммунитет против тех или иных инфекционных заболеваний. А это приводило к росту заболеваемости ими. Десятки людей умирали. В 1995−1996 годах антивакцинальная кампания в нашей стране привела к тому, что охват прививками против «дифтерии-столбняка» уменьшился до 60−70%. В эти годы люди у нас тяжело переносили дифтерию. В 1995 году в Беларуси заболело 552 человека, погибло 22 человека, из них 6 детей. В Украину в 2018 году вернулась дифтерия, там зарегистрировано уже 8 случаев, и 5 из них — в одной семье, где люди не были вакцинированы, — рассказала Инна Карабан. — Корь, которая сейчас широко распространилась в Украине и европейских странах, в том числе привела к смертельным случаям как у детей, так и у взрослых, заставила многих родителей еще раз задуматься о важности вакцинации, — добавил Николай Голобородько. — Как звучит слоган одной из провакцинальных кампаний: «предотврати то, что может быть предотвращено». В целом, большинство родителей в Беларуси однозначно поддерживают необходимость вакцинации детей. В свою очередь врачебное сообщество обсуждает возможности будущего расширения Национального календаря прививок с включением в него вакцины против пневмококковой инфекции для всех детей, также в перспективе прививок от ветряной оспы, ротавирусной инфекции, папиломавируса человека.