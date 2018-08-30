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Лукашенко рассказал о постоянном пьянстве среди чиновников

31.08.2018 15:39 — Новости Общества | БДГ  
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Александр Лукашенко продолжает кадровые перестановки в среде чиновников. Сегодня президент назначил двух новых министров, а также «раздал» еще почти два десятка портфелей. не обошлось и без комментариев по теме новых и старых кадровых назначений.

В частности, Александр Лукашенко вернулся с кадровым перестановкам, которые прошли в стране несколько дней назад. Президент отметил, что будет продолжать мониторить ситуацию с новым составом правительства, так как намерен продолжить кадровые перестановки среди чиновников. Лукашенко также обратился к последним с просьбой не усугублять пьянством.

«Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично. Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы - руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете - вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Обратился президент также к супругам пьющих чиновников, которые, по его мнению, «это видят, но остановить не могут».

«А потом, когда мужья теряют портфели, начинают рыдать. А чего рыдать? Ко мне претензий не надо предъявлять. Я открыто и честно сказал о своих принципах и требованиях. Люди это слышали. Проголосовали за президента - будьте добры придерживаться этих принципов. Пьяница - это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться», - рассказал президент.

Он также отметил, что некоторые руководили позволяют себе употреблять алкоголь по поводу и без, забывая о работе. Лукашенко напомнил, что чиновники находятся на виду у всех и люди не простят, «если мы оступимся даже по мелочам».

Обращаясь к новому министру энергетики Виктору Каранкевичу Лукашенко рассказал, что его предшественник позволял себе напиваться и по этой причине не приходить на работу.

Напомним, что Александр Лукашенко 15 августа в Орше совещании уволил двух министров, снял с поста главу Оршанского райисполкома, еще три чиновника получили от президента выговор и «диагноз» о служебном несоответствии, а также пообещал сменить руководство парламента, что и сделал позднее.

Фото: пресс-служба президента

 
 
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Александр Лукашенко продолжает кадровые перестановки в среде чиновников.
 
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