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Лукашенко рассказал о постоянном пьянстве среди чиновников
31.08.2018 15:39 — Новости Общества | БДГ
Александр Лукашенко продолжает кадровые перестановки в среде чиновников. Сегодня президент
В частности, Александр Лукашенко вернулся с кадровым перестановкам, которые
«Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично. Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы - руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете - вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Обратился президент также к супругам пьющих чиновников, которые, по его мнению, «это видят, но остановить не могут».
«А потом, когда мужья теряют портфели, начинают рыдать. А чего рыдать? Ко мне претензий не надо предъявлять. Я открыто и честно сказал о своих принципах и требованиях. Люди это слышали. Проголосовали за президента - будьте добры придерживаться этих принципов. Пьяница - это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться», - рассказал президент.
Он также отметил, что некоторые руководили позволяют себе употреблять алкоголь по поводу и без, забывая о работе. Лукашенко напомнил, что чиновники находятся на виду у всех и люди не простят, «если мы оступимся даже по мелочам».
Обращаясь к новому министру энергетики Виктору Каранкевичу Лукашенко рассказал, что его предшественник позволял себе напиваться и по этой причине не приходить на работу.
Напомним, что Александр Лукашенко 15 августа в Орше совещании
Фото: пресс-служба президента
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Александр Лукашенко продолжает кадровые перестановки в среде чиновников.
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