Профессиональный праздник работников газового хозяйства

В первое воскресенье сентября коллектив Верхнедвинского района газоснабжения филиала ПУ «Полоцкгаз» отметит свой профессиональный праздник – День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Благодаря специалистам газовой промышленности «голубое топливо» прочно вошло в наш быт, делая его более комфортным и уютным. В зоне ответственности газового предприятия района 225 километров газопроводов, 2 газораспределительных и 20 газорегуляторных пунктов, 4 резервуарные установки сжиженного газа. Газовики успешно справляются с возложенной на них задачей – обеспечивают бесперебойную и безаварийную доставку голубого топлива всем категориям потребителей.

Природный газ наступает

К счастью, в городские квартиры, а теперь и во многие дома сельчан, уверенно входит «его величество» природный газ. Голубой огонёк зажегся не только в райцентре и пригороде, но и в агрогородках Освея, Бигосово, Кохановичи, Бельковщина, деревнях Смульково и Юстияново. Совсем недавно газ пришел и в агрогородок Шайтерово. На сегодняшний день в районе газифицировано около 12 тысяч квартир, из них более тысячи – природным газом. Следующими в очереди на газификацию значатся 12-квартирный жилой дом в центре города с поквартирным отоплением и физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс». Надо сказать, газовики стараются не просто своевременно и качественно выполнять свою работу, но и обеспечивать безопасность. Все газопроводы, котлы, плиты, внутридомовые системы, газовое оборудование необходимо обслуживать. Работы хватает. Самое главное, что газовикам доверяют, ведь за дело берутся специалисты с высоким профессиональным уровнем.

Благоустройство – дело общее

Насыщенные трудовые будни не мешают работникам газовой службы поддерживать порядок и добавлять новые эстетичные нотки производственной территории. Яркие цветы и оригинальные клумбы – «фишка» постоянная, а благоустройство – дело общее.

В этом плане здесь могут дать фору многим, если не всем, организациям и предприятиям района. Аккуратно подстриженный газон, со вкусом разбитые клумбы с множеством цветов, фонтан создают особую ауру. Прекрасно дополняют вид и малые архитектурные формы – заслуга в этом в первую очередь В. В. Карпецкой, Е. Э. Косопаликовой, С. М. Боярчук, Ж. М. Жук и Л. И. Неспляк.



В этом году и без того ухоженная и благоустроенная территория предприятия ещё больше преобразилась. Много средств и сил вложено в реконструкцию и модернизацию зданий и сооружений предприятия. Теперь это современный объект, в дизайнерском решении которого гармонично сочетаются белый и ярко-красный цвета. Новый облик приобрели комната приема пищи, душевые, склады, котельная, гараж, навес для хранения и эстакада для ремонта техники. Мебель и оборудование внутри – также новые, все предусмотрено для безопасной и эффективной работы людей, хранения техники, баллонов, оборудования, материалов. Подарком городу к «Дожинкам» стала не только благоустроенная территория, но и установленная на центральной улице указатель-стела с подсветкой.

Не газом единым

Верхнедвинский район газоснабжения по праву может служить примером, достойным для подражания. Об умении плодотворно проводить свободное время говорят многочисленные победы в районных, областных соревнованиях и конкурсах. Ежегодно работники коллектива заносятся на районную Доску Почёта. Очень многое делается для формирования корпоративной культуры, творческого развития личности. Газовики активно участвуют в смотрах художественной самодеятельности, спортивных и культурно-массовых мероприятиях района и области. Проявили себя семья Паршуто – Екатерина и Максим, Андрей Ершов, Елена Палённая, Стас Черняк, Денис Науменко, Виталий Колмычевский.

Главное богатство – люди

Газ – специфический продукт, и работа с ним требует высокого профессионализма и большой ответственности. Поэтому к подбору кадров подходят скрупулёзно. Результатом такого подхода к формированию штата сотрудников являются их высокая квалификация, опыт и сплочённость коллектива. Более 26 лет в системе газоснабжения — руководитель Верхнедвинского РГС А. Г. Моло-ток. Более двадцати лет трудятся на благо предприятия оператор АГЗС Ю. П. Косопаликов, водитель автомобиля АДС Ю. Я. Мишурный, которые удостоены звания «Ветеран предприятия» УП «Витебскоблгаз».

Наряду с профессионалами плечом к плечу идут более молодые специалисты, которые демонстрируют своё мастерство в работе. Призером областного конкурса профессионального мастерства среди водителей стал А. О. Лось. Сохраняют лучшие традиции предприятия главный инженер Д. В. Ковалёв, мастера К. С. Сардыко и А. В. Майсюк.

По случаю профессионального праздника успехи и достижения работников филиала отмечены на разных уровнях. Доску Почёта филиала ПУ «Полоцкгаз» украсит фамилия Ж. М. Жук, уборщика производственных и служебных помещений. Руководством филиала отмечен Благодарностью многолетний и безупречный труд старшего мастера А. Н. Кузьмина. Почётной грамотой райисполкома награждена оператор ПВЭМ В. В. Карпецкая. Благодарность председателя Верхнедвинского райисполкома объявлена водителю С. П. Карницкому и приёмщику заказов И. В. Клоповой. Почётной грамотой районного Совета депутатов отмечен слесарь аварийно-восстановительных работ А. М. Ершов.

По мнению руководства, благодарности заслуживает весь коллектив. В штате – 48 человек, и все они прошли проверку на профессионализм и добросовестность. Также как и бывшие работники, о которых здесь никогда не забывают. С ними организовываются встречи, по необходимости оказывается помощь. Неоценимый вклад в развитие предприятия внесли бывшие руководители В. А. Зарин, М. Я. Добранов, Г. И. Воробьёв, Е. А. Синицына.

Когда в коллективе есть такой корпоративный дух, сомневаться в достижении новых трудовых результатов не приходится.

Ксения КОВАЛЁНОК.