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В новый учебный год – безопасных всем дорог!

31.08.2018 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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В новый учебный год – безопасных всем дорог!

Накануне нового учебного года, в последний день лета, госавтоинспекторы ОГАИ Дубровенского РОВД проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение травматизма детей на дорогах. Единый день безопасности дорожного движения 31 августа под девизом «В новый учебный год – безопасных всем дорог!».

Напоминаем Правила безопасности

Для пешехода:

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, при их отсутствии – по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части дороги.
Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам.
В случае, если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен следовать по ходу движения транспортных средств.
При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий автомобиль.
Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от проходящего автомобиля.
Когда вы в роли пешехода необходимо:
перед тем, как сделать шаг на проезжую часть, необходимо убедиться в отсутствии транспортных средств;
дорогу переходить только на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу; даже на разрешающий сигнал светофора необходимо убедиться, что все машины уступают вам дорогу;
нельзя начинать переход проезжей части дороги на мигающий «зеленый»;
места для игр и развлечений (мяч, самокат, роликовые коньки и прочее) всегда следует выбирать далеко от проезжей части.
Опасно выходить на дорогу из-за стоящих автобусов, машин, кустов, деревьев. Всегда помните, что водитель не сможет остановить транспортное средство мгновенно, поэтому не стоит переходить дорогу в последний момент.
Ситуация будет намного безопасней, если пешеход и водитель будут видеть друг друга издалека.

Для велосипедиста:

Выезжать на дорогу на велосипеде разрешается после достижения 14 лет. Велосипедисты в возрасте 2-14 лет должны руководствоваться при езде следующими правилами:
необходимо объезжать движущиеся объекты (людей, животных, других участников движения);
необходимо замедлять движение на поворотах и при маневрах, когда совершается объезд недвижимых преград на пути (деревья, скамейки и пр.);
нельзя выезжать на проезжую часть, можно кататься только во дворах, стадионах, закрытых площадках, по тротуару. Нельзя кататься там, где можно случайно выехать на дорогу;
необходимо объезжать ямы, лужи, канализационные люки; переходить дорогу с велосипедом можно только в сопровождении взрослых, обязательно спешившись.
С 14 лет ребенок имеет право быть участником дорожного движения и должен соблюдать установленные правила и следовать указаниям дорожных знаков: помнить о дистанции относительно движущихся впереди объектов;
если на дороге выделена зона движения велосипедистов (велодорожка), велосипедист должен ехать по ней;
групповая езда осуществляется цепочкой, друг за другом; ребенок должен быть внимательным к стоящему транспорту (внезапное открытие дверей, резкий старт);
в зоне передвижения людей спешиваются и ведут велосипед рядом.
Язык велосипедиста:
Чтобы другие участники движения были информированы о передвижении велосипедиста, ребенку стоит запомнить специальные сигналы:
вытянутая левая рука либо правая рука, согнутая в локте и направленная вверх, – поворот налево;
вытянутая правая рука или левая рука, изогнутая в локтевом суставе и направленная вверх, — поворот направо;
поднятая рука (любая) – остановка.
Правила безопасного передвижения на велосипеде:
во время движения нельзя слушать плеер и, тем более, разговаривать по телефону; необходимо внимательно следить за происходящим вокруг:
движение транспорта, пешеходов, возможные помехи и препятствия; всегда учитывать:
скорость, опыт вождения, качество дорожного покрытия; уметь и быть готовым резко тормозить.

Для пассажира:

Согласно пункту правил №178 ПДД перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет;
допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси; запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен;
самое безопасное место в автомобиле — за водителем.

 
 
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Накануне нового учебного года, в последний день лета, госавтоинспекторы ОГАИ Дубровенского РОВД проводят профилактические мероприятия, направленные на...
 
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