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Поздравление работникам газовой и топливной отрасли района с профессиональным праздником

31.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Поздравление работникам газовой и топливной отрасли района с профессиональным праздником

Уважаемые работники газовой и топливной отрасли района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Это праздник тех, кто добывает газ и бурит нефтяные скважины, занят переработкой и транспортировкой нефтепродуктов — всех, кто связал свою жизнь с одной из самых важных отраслей промышленности.
Топливно-энергетический комплекс является важной составляющей экономического развития нашей страны. Нефть и газ, которые добываются тружениками отрасли, — это тепло и свет в домах, топливо для транспорта, сырье для промышленности.
В эту праздничную дату примите искренние пожелания крепкого здоровья и радости, мира и согласия в ваших семьях, удачи в реализации намеченных планов, твердой уверенности в завтрашнем дне!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники газовой и топливной отрасли района! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Это праздник тех, кто добывает газ и бурит нефтяные...
 
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