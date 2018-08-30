Поздравление работникам газовой и топливной отрасли района с профессиональным праздником





Уважаемые работники газовой и топливной отрасли района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Это праздник тех, кто добывает газ и бурит нефтяные скважины, занят переработкой и транспортировкой нефтепродуктов — всех, кто связал свою жизнь с одной из самых важных отраслей промышленности.

Топливно-энергетический комплекс является важной составляющей экономического развития нашей страны. Нефть и газ, которые добываются тружениками отрасли, — это тепло и свет в домах, топливо для транспорта, сырье для промышленности.

В эту праздничную дату примите искренние пожелания крепкого здоровья и радости, мира и согласия в ваших семьях, удачи в реализации намеченных планов, твердой уверенности в завтрашнем дне!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.