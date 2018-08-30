Учат словом и делом





318 педагогических работников, 1970 обучающихся и воспитанников, 18 учреждений — это система образования Глусского района в новом, 2018/2019 учебном году. Такие цифры озвучила начальник отдела по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома Светлана Лисица, выступая на традиционной конференции 24 августа. Педагоги района собрались накануне 1 сентября, чтобы подвести итоги, определить стратегические задачи, а еще зарядиться позитивом и творческими силами на долгий учебный год. Разделить с ними этот торжественный момент пришли председатель районного исполнительного комитета Степан Чечуха, депутат Могилёвского областного Совета депутатов по Глусскому избирательному округу № 15 Анатолий Глаз, председатель Глусского районного Совета депутатов Геннадий Липский, заместитель председателя райисполкома Дмитрий Тимченко, начальник отдела физико-математических и естественнонаучных дисциплин Могилёвского областного института развития образования Виктор Вайлупов, руководители предприятий, организаций, председатели сельисполкомов и другие.

Ветераны и молодежь

Конференция началась с гимна учителей, а потом на сцену пригласили тех, кто посвятил работе в системе образования всю свою трудовую жизнь и долгие годы формировал облик системы образования Глусского района, — педагогов-ветеранов из числа руководящего состава. Цветы от районного комитета профсоюза работников образования и науки им вручили нынешние руководители учреждений образования.







В этом году в школы и детские сады Глусчины пришло шесть молодых специалистов, трудовые книжки и памятные подарки они прямо на сцене получили из рук начальника отдела по образованию, спорту и туризму Светланы Лисицы и начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Елены Самуйлик. В средней школе № 1 первые рабочие места обрели учитель иностранного языка Карина Головач и учитель физической культуры Александр Костюкевич. В ясли-сад № 4 направлена работать воспитателем Екатерина Моисеева, в ясли-сад № 3 — учителем-дефектологом Василина Придыбайло. Пополнилась молодежью и Глусская детская школа искусств, куда пришли учитель по классу хореографии Валерия Баркова и учитель по классу цимбал Ольга Голуб.

Грамоты и благодарности







Председатель Глусского районного исполнительного комитета Степан Чечуха, выступая с поздравительным словом, отметил, что бюджет района в этом году сохранил социальную направленность. На социальную сферу предусмотрено более 15 млн рублей, из них 54 % — на сферу образования. На развитие материально-технической базы учреждений образования направлено 283 тысячи рублей, приобретен новый школьный автобус, завершается ремонт фасада и спортзала в СШ № 1, покрашен фасад гимназии, отремонтирована галерея, приобретено 3 единицы технологического и холодильного оборудования. До конца 2018 года будет произведена частичная замена оконных блоков в здании Заелицкой школы и куплен автомобиль для СПЦ. Также для подготовки учреждений образования к новому учебному году затрачено свыше 46 тысяч рублей внебюджетных средств. «Сделано немало, и во многом это заслуга педколлективов, сумевших вместе с родительскими комитетами, шефами, спонсорами создать уют и комфорт в своих учреждениях», — отметил руководитель района.







Все эти вложения имеют отдачу, и это видно по результатам работы как отдельных педагогов и руководителей, так и коллективов в целом. Результаты эти достойны поощрения, и Степан Чечуха вручил благодарственные письма Глусского районного исполнительного комитета директору Заелицкого УПК Светлане Лабодаевой, директору Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Людмиле Сергейчик, учителю начальных классов Заелицкого УПК Наталье Марус, культорганизатору Центра творчества Сергею Бричёнку и учителю трудового обучения СШ № 2 Александру Гулевичу. За качественную подготовку к новому учебному году и благоустройство территории были награждены педколлективы яслей-сада № 3 Глуска, Калатичского детского сада, средней школы № 2, гимназии, Заволочицкого, Клетненского и Устерховского учебно-педагогических комплексов.







Коллектив средней школы № 2 награжден благодарственным письмом и ценным подарком за успешную реализацию в 2018 году проекта Уполномоченного по делам религий и национальностей «Административный регион Беларуси — организация соотечественников за рубежом».







Грамот Министерства образования Республики Беларусь удостоены учитель русского языка и литературы гимназии Жанна Кудреева, учитель белорусского языка и литературы Заелицкой школы Ирина Пукач и педагог дополнительного образования Центра творчества Наталия Юревич. Грамоты вручил депутат областного Совета депутатов, почетный гражданин Глусского района Анатолий Глаз.

Четверо педагогов района награждены грамотами главного управления по образованию Могилёвского облисполкома. Это учитель русского языка и литературы СШ № 1 Наталья Корбут, учитель информатики СШ № 2 Анатолий Мартинович, учитель белорусского языка и литературы Устерховской школы Наталья Сакович и педагог дополнительного образования Центра творчества Валентина Жлобич.

Грамоты отдела по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома получили заместитель директора по учебной работе гимназии Людмила Маевская, воспитатель яслей-сада № 3 Инна Савицкая, учитель русского языка и литературы СШ № 2 Виктория Сытько, учитель физики Заелицкой школы Николай Заяц, учитель иностранного языка СШ № 1 Валентина Слабодник, заместители директоров средней школы № 2 Владимир Володкович и средней школы № 1 Николай Петреня.







Гордость учителей







Со времени создания в 1996 году специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи его лауреатами стали 10 учащихся Глусского района. В Год малой родины их пригласили на педагогическую конференцию, и нужно было видеть, какой гордостью, какой радостью за своих стоящих рядом учеников светились глаза учителей. В большинстве своем эти ученики уже взрослые люди, достигли определенных успехов, а старт был дан здесь, на глусской земле. «Ведь неважно, откуда ты родом, из большого города или маленькой деревни, воспитанным и образованным надо быть всегда и везде», — такая мысль прозвучала в словах выпускницы Берёзовской школы Натальи Бобович. Не все смогли приехать, и на сцене лауреатов президентского фонда стояло пятеро. Это Артём Путята (учитель Сергей Бабак), Анастасия Лазовик (учитель Жанна Кудреева), Наталья Бобович, Анастасия Ермакова и Виктория Гомонова (учитель Татьяна Саченко). Кроме того, в разные годы лауреатами специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи были Александра Тылец (учитель Елена Мартинович), Полина Олейникова (учитель Жанна Кудреева), Артём Константинов (учитель Алексей Сергеев), Екатерина Щерба и Татьяна Володкович (учитель Оксана Григорьева).

Праздник

Аплодисменты в зале не смолкали все два с половиной часа, которые длилась конференция. Хлопали награжденным, хлопали артистам (все артисты — либо работники сферы образования, либо их воспитанники), хлопали и говорили спасибо в ответ на поздравления от гостей. К слову, гости тоже пели, точнее, один гость: Анатолий Тихонович Глаз исполнил для всех песню, и его выступление было горячо поддержано зрителями. По традиции на конференции прошел показ модной, актуальной в учебном сезоне 2018/2019 одежды для учеников и учителей (моделями были тоже сами ученики и учителя). А посмотрев видеозапись выступления семьи Сокол в финале республиканского конкурса «Семья года», все окунулись в атмосферу тепла, милосердия, добра и неравнодушия. Именно эти качества необходимы тем, кто работает с детьми, учит словом и делом.

О. ПЕТРОВА

Фото А. АВТУХОВОЙ