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Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний
31.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем знаний.
Этот праздник открывает новый учебный год, с первым звонком возвращает в классы и аудитории страны привычный ритм школьной и студенческой жизни, вовлекает юное поколение в активное изучение окружающего мира.
Особое внимание сегодня - маленьким жителям Беларуси, впервые переступившим порог школы. Пусть в ее стенах сбудутся самые заветные мечты и оправдаются лучшие ожидания первоклассников, а уроки подарят радость общения и удивительных открытий.
Всем, кто продолжает учебу, желаю усердия и успехов. Выпускникам этого года - нацеленности на высокий результат. Родителям учащихся - мудрости и терпения. Педагогам - творческого вдохновения и чувства искренней гордости за своих воспитанников.
Желаю всем здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в собственных силах. Стремитесь к знаниям. В современном мире они и есть самое важное приобретение.
Александр Лукашенко.
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Учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам
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