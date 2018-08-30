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Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний

31.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем знаний.

Этот праздник открывает новый учебный год, с первым звонком возвращает в классы и аудитории страны привычный ритм школьной и студенческой жизни, вовлекает юное поколение в активное изучение окружающего мира.

Особое внимание сегодня - маленьким жителям Беларуси, впервые переступившим порог школы. Пусть в ее стенах сбудутся самые заветные мечты и оправдаются лучшие ожидания первоклассников, а уроки подарят радость общения и удивительных открытий.

Всем, кто продолжает учебу, желаю усердия и успехов. Выпускникам этого года - нацеленности на высокий результат. Родителям учащихся - мудрости и терпения. Педагогам - творческого вдохновения и чувства искренней гордости за своих воспитанников.

Желаю всем здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в собственных силах. Стремитесь к знаниям. В современном мире они и есть самое важное приобретение.

Александр Лукашенко.

Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний

 
 
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Учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам
 
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