Синоптики рассказали, какая погода ждёт пинчан в праздничные выходные



По информации Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября ожидается облачная, с прояснениями погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер южный, умеренный, при грозах — порывистый. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.

В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится. Будет преобладать сухая и малооблачная погода, лишь в дневные часы в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится туман. Температура в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла, днем столбики термометров окажутся в пределах от 23 до 29 градусов выше нуля.