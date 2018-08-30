|
Синоптики рассказали, какая погода ждёт пинчан в праздничные выходные
31.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
>
В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится. Будет преобладать сухая и малооблачная погода, лишь в дневные часы в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится туман. Температура в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла, днем столбики термометров окажутся в пределах от 23 до 29 градусов выше нуля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> По информации Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября ожидается облачная, с прояснениями погода, местами...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)