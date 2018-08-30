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Памятник десантнику и знак ВДВ обойдутся Витебску дороже 100 тысяч долларов

31.08.2018 17:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Общая стоимость изготовления и установки скульптуры десантника и памятного знака в честь ВДВ составит почти 217 тысяч рублей.


В феврале был объявлен тендер на изготовление, транспортировку и установку памятного знака в честь ВДВ и скульптуры десантника авторства Ивана Казака. Победителем конкурса стал скульптурный комбинат «Белорусского союза художников». Заказчики должны заплатить ему почти 139 тысяч рублей, из них 41,2 тысячи рублей пойдут скульптору.

Теперь УКС Витебска объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по этому объекту. Ориентировочная стоимость второй закупки — почти 78 тысяч рублей.


В сумме работы обойдутся Витебску в почти 217 тысяч рублей (более 100 тысяч долларов). Средства на новый монумент были заработаны на субботниках.

По информации тендера, строительно-монтажные работы на объекте начнутся 17 сентября и должны быть завершены до 15 октября.

 
Теги: Витебск
 
 
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Строительно-монтажные работы на объекте начнутся 17 сентября и должны быть завершены до 15 октября.
 
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