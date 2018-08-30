ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельчанка Екатерина Дубровская заняла второе место в конкурсе "Краса Вселенной-2018"

31.08.2018 18:21 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка Екатерина Дубровская заняла второе место в международном конкурсе "Краса Вселенной - 2018", который проводится в России. Итоги конкурса подведены сегодня, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Красой Вселенной - 2018" названа Ирина Сорокина из России (Липецкая область). Обладательницей титула "Вторая Краса Вселенной - 2018" стала Екатерина Дубровская. Третье место досталось Диане Шелковой из Узбекистана (Ташкент).

Победительница помимо диплома и международного признания получит подарки от партнеров и спонсоров, а также возможность участвовать в составе жюри конкурса в 2019 году. Белоруска тоже сможет выступить в роли судьи в следующем году.

Екатерине Дубровской 26 лет, она не раз участвовала в различных конкурсах красоты. Стала мисс "Речица-2017". Екатерина имеет медицинское образование, работает операционной медсестрой.

В этом году финал конкурса полностью прошел онлайн в связи с тем, что организаторы с сезона 2019 года меняют формат проекта. Он уже не будет позиционироваться как конкурс красоты, а станет международным фестивалем красоты и творчества. Третий финал проекта в 2019 году пройдет в марте/апреле в одном из концертных залов России в Москве. Кроме того, исключат выходы в купальниках - в новом сезоне организаторы будут искать не моделей, а начинающих актрис, т.к. победительнице конкурса предстоит сниматься в художественных фильмах на главных ролях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка Екатерина Дубровская заняла второе место в международном конкурсе "Краса Вселенной - 2018", который проводится в России....
 
Новости дня
Новости общества
 
Памятник десантнику и знак ВДВ обойдутся Витебску дороже 100 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика