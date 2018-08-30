Факт на лицо: отходы требуют сортировки

Экологи еженедельно обследуют территорию района, выявляя, то там, то тут нарушения природоохранного законодательства. Сегодня в «экологический» рейд отправился и журналист. Совместно с начальником райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ниной Авсейцевой осмотрели полигон твердых коммунальных отходов в окрестностях Вознесенка.



Еще на подходе к полигону в поле зрения попадает совсем не живописная картина. Пэт-пакеты, бутылки, рваная одежда и обувь – все это разбросано прямо на весах полигона, где по сути должно производиться взвешивание автотранспорта. Каким образом проходит этот процесс? Непонятно.

Двигаемся дальше. Нина Авсейцева комментирует ситуацию: «нарушений масса». В частности, не везде сохранилась целостность земляного вала, который ограждает территорию полигона. В результате мусор попадает за пределы места захоронения и разлетается по окрестности. Если же взглянуть на отходы в месте захоронения, то становится понятно, насколько здесь мала доля извлекаемых вторичных материальных ресурсов. Территория замусорена пакетами, картоном, бумагой. И это в то время, когда району ежегодно доводится не малый план по сбору макулатуры. Складируются здесь и строительные отходы, в том числе рубероид, который категорически запрещен для хранения на полигоне ТКО.

Интересуюсь у эколога: кто несет ответственность за то, что ценное сырье попадает на полигон? Ведь получается парадоксальная ситуация – мы учим людей сортировать отходы дома, а в месте для их захоронения – порядка нет.

– Полигон находится в ведении коммунальной службы, но предприятие не уделяет должного внимания сортировке отходов. Хотя регулярно несут за подобное административную ответственность, – пояснила Нина Авсейцева. Начальник инспекции также уточнила, что захоронение отходов без извлечения вторсырья экономически нецелесообразно, так как загрязняется почва. Еще хуже, когда на полигон попадают опасные бытовые отходы: шины, батарейки, градусники, лекарства. Хоть этих отходов и небольшой процент, но вред от них огромен.

По результатам осмотра коммунальники вновь получили рекомендации по устранению нарушений.

















