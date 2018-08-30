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Зарплаты бюджетников вырастут, подорожает мобильная связь и интернет - что изменится в Беларуси с 1 сентября
31.08.2018 19:44 — Новости Общества | БелТА
С 1 сентября
Предусматривается повышение зарплаты отдельным категориям работников образования и здравоохранения за счет установления повышения тарифных ставок, окладов и доплат в дифференцированных размерах с учетом объема, сложности и результативности работы. Педагогическим работникам (включая профессорско-преподавательский состав) и помощникам воспитателей предлагается установить повышение тарифных ставок, окладов на 20%. Для работников здравоохранения предусматривается установление: врачей и медицинских сестер - доплат в размере 20% и 13% соответственно, провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов - повышения окладов в размере от 40% до 100%. Кроме того, предусматривается повышение с 1 октября 2018 года тарифной ставки первого разряда с Br34 до Br35,5 работникам бюджетной сферы в целом.
"Белтелеком" с 1 сентября
Повышается стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции. Увеличение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг хостинга и некоторых других.
МТС
Оператор velcom с 1 сентября тоже
Беларусь с 1 сентября
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $135,4 до $130 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $74,4 до $71,5 за 1 т, на товарные бензины - с $40,6 до $39 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $39 за 1 т (была $40,6). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Некоторые виды сигарет
Цена пачки сигарет в зависимости от наименования увеличится на 2-5 копеек.
В белорусских школах с 1 сентября откроются
Министерство образования в июле 2018 года утвердило учебную программу факультативного занятия "Введение в аграрные профессии" для учащихся 10-11-х классов учреждений образования. Она призвана сформировать у обучающихся интерес к аграрным профессиям, ознакомить их с технологиями производства сельхозпродукции, обеспечить знаниями об уровне технического и энергетического обеспечения сельскохозяйственного производства, а также ознакомить с госполитикой развития агропромышленного комплекса страны.
Агроклассы будут открываться на селе и в небольших городах по всей республике, их будут создавать на базе 10-11-х классов. Попасть туда дети смогут после собеседования, учитываться будут также итоговые баллы.
Охота на бобра и выдру
По действующим правилам охотиться на бобра и выдру (в том числе устанавливать и проверять самоловы) пока можно только в светлое время суток.
С 25 сентября, после вступления в силу новой редакции Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты (указ Президента от 21.03.2018 №112), охота на этих животных будет разрешена круглосуточно, но с оговоркой: в темное время суток охотиться ружейным способом (с подхода, из засады) можно лишь в присутствии должностного лица пользователя охотничьих угодий.
Сезон охоты на бобра и выдру продлится по 31 марта 2019 года.-0-
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Зарплаты бюджетников вырастут, подорожает мобильная связь и интернет - что изменится в Беларуси с 1 сентября
Увеличатся зарплаты бюджетников С 1 сентября увеличиваются тарифные ставки педагогам и работникам системы здравоохранения, а также тарифная ставка первого...
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