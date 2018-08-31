Демографическую ситуацию в области обсудили руководители учреждений здравоохранения области на совещании в Гродно









О демографической ситуации, которая сложилась в области за семь месяцев текущего года, о поставленных перед здравоохранением задачах и путях их решения рассказала исполняющая обязанности начальника главного управления здравоохранения облисполкома Наталия Антонович. Состоялся деловой принципиальный разговор, в котором упор был сделан не на достижениях, а на недоработках.

Как должны работать руководители на местах, что предстоит сделать в ближайшем будущем и на что обратить особое внимание, – на это нацелил главных врачей больниц и поликлиник области первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич и заместитель председателя облисполкомаВиктор Лискович.







– Работа учреждений здравоохранения Гродненщины заслуживает положительной оценки, система функционирует слаженно, налажена многоуровневая работа по оказанию медицинской помощи населению, – отметил Дмитрий Пиневич. – Но сегодня выбран очень правильный формат совещания. Руководством области был осознанно сделан акцент на те вопросы, где мы не дорабатываем, где есть отклонения от результата. Мы специально проанализировали, где не дорабатываем в охране материнства и детства, что влияет на смертность в трудоспособном возрасте. Обсудили, какие должны быть выработаны мероприятия по активному долголетию, как должны работать в онкологии, пока не появится онкологический центр, и это сама важная перспектива, как будем работать по проблемам алкоголизма.







Дмитрий Пиневич подчеркнул, что во главе каждого учреждения здравоохранения стоит руководитель, человек, который должен, во-первых, создать условия для работы персонала и самое главное – наладить оказание медицинской помощи населению. Первый замминистра также отметил, что Гродненский регион был всегда лидером в республике. И сегодня важно формирование командного духа для каждого руководителя и единого командного духа для всего региона. Потенциал для этого есть.



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