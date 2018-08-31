ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Демографическую ситуацию в области обсудили руководители учреждений здравоохранения области на совещании в Гродно

31.08.2018 — Новости Общества | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A
В работе совещания, которое проходило на базе областной клинической больницы, приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич и заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. 

Демографическую ситуацию в области обсудили руководители учреждений здравоохранения области на совещании в Гродно
Демографическую ситуацию в области обсудили руководители учреждений здравоохранения области на совещании в Гродно


О демографической ситуации, которая сложилась в области за семь месяцев текущего года, о поставленных перед здравоохранением задачах и путях их решения рассказала исполняющая обязанности начальника главного управления здравоохранения облисполкома Наталия Антонович. Состоялся деловой принципиальный разговор, в котором упор был сделан не на достижениях, а на недоработках. 

Как должны работать руководители на местах, что предстоит сделать в ближайшем будущем и на что обратить особое внимание, – на это нацелил главных врачей больниц и поликлиник области первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич и заместитель председателя облисполкомаВиктор Лискович. 

Демографическую ситуацию в области обсудили руководители учреждений здравоохранения области на совещании в Гродно

 Работа учреждений здравоохранения Гродненщины заслуживает положительной оценки, система  функционирует слаженно, налажена многоуровневая работа по оказанию медицинской помощи населению, – отметил Дмитрий Пиневич. – Но сегодня выбран очень правильный формат совещания. Руководством области был осознанно сделан акцент на те вопросы, где мы не дорабатываем, где есть отклонения от результата. Мы специально проанализировали, где не дорабатываем в охране материнства и детства, что влияет на смертность в трудоспособном возрасте. Обсудили, какие  должны быть выработаны мероприятия по активному долголетию, как должны работать в онкологии, пока не  появится онкологический центр, и это сама важная перспектива, как будем работать по проблемам алкоголизма. 
  
Демографическую ситуацию в области обсудили руководители учреждений здравоохранения области на совещании в Гродно

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что во главе каждого учреждения здравоохранения стоит руководитель, человек, который должен, во-первых, создать условия для работы персонала и самое главное – наладить оказание медицинской помощи населению. Первый замминистра также отметил, что Гродненский регион был всегда лидером в республике. И сегодня важно формирование командного духа для каждого руководителя и единого командного духа для всего региона. Потенциал для этого есть. 

СТОИТ ПОЧИТАТЬ 

Опыт ветеранов медицины и новейшие подходы к организации здравоохранения должны стать основой в решении демографических задач 

Беларусь занимает 6-е место по численности населения среди стран СНГ 

 
Фото Яна ХВЕДЧИНА
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В работе совещания, которое проходило на базе областной клинической больницы, приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь...
 
Новости дня
Новости общества
 
Зарплаты бюджетников вырастут, подорожает мобильная связь и интернет - что изменится в Беларуси с 1 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.09.2018
Полымя
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика