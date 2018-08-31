В Беларуси - День знаний. В школу идет каждый девятый житель страны

Сегодня в Беларуси отмечают День знаний. В этом году, по данным Министерства образования, в школу пойдут 1 млн 100 тысяч мальчиков и девочек, из них 110 тысяч первоклассников. То есть за парту сядет примерно каждый девятый житель страны.



Фотография из архива. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В День знаний, по информации Белстата , во всех школах пройдет классный час на тему: «Мне выпала шчасце тут нарадзiцца». Сегодня в большинстве школ страны проходят праздничные линейки.

В этому учебном году в школе будет учиться такое же количество первоклассников, как и в прошлом, — 110 тысяч. И это больше, чем в 2016/2017 учебном году: тогда было 106,3 тысячи шести- и семилеток.

В этом учебном году в жизни гимназистов было сразу несколько новшеств. Во-первых, вступительные экзамены в гимназии вовсе отменили. В 5-й класс перешли те, кто учился в гимназии в четвертом классе. Во-вторых, при зачислении в первый класс гимназии планировалось учитывать длительность временной регистрации по адресу, относящемуся к учреждению образования. Если ребенок был зарегистрирован по нужному адресу меньше года назад, вопрос рассматривала специальная комиссия.



Фотография из архива. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Это не все нововведения. В 2018/2019 учебном году в школах с 5 класса могут изучать иностранный язык на повышенном уровне, а с 8-го класса — и любой другой предмет. При этом в новом учебном году во всех классах будет одинаковое количество часов русского и белорусского языка.

Еще одно новшество — «Трудовое обучение» в 10-м классе обычных школ. В 2018/2019 учебном году десятиклассников, у которых нет профильного обучения, ждет 6 часов в неделю — в рамках этого предмета организуют профессиональную подготовку школьников.

В этом учебном году в белорусских школах в деревнях, небольших городах, а иногда и в районных центрах появятся агроклассы . Их создали, чтобы привлечь школьников к аграрным профессиям и улучшить подготовку кадров для агропромышленного комплекса страны. Ребят научат разбираться в породах коров, коз, лошадей и кур, определять сорняки и принцип работы тракторов.



Фотография из архива. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этом учебном году по некоторым предметам ученики 4-х и 8-х классов будут изучать предметы по новым технологичным учебникам . В книгах много схем, таблиц, иллюстраций, заданий с белорусским контекстом. Также там есть и «IT-фишки» — элементы дополненной реальности. С помощью смартфонов картинки на страницах книг «оживают» — реки текут, а конфеты сходят с конвейера.

По данным Белстата , в прошлом учебном году в стране работали 3067 учреждений общего среднего образования, 182 учреждения профессионально-технического образования и 51 вуз.

«В День знаний мы все вместе начинаем одно большое общее дело — делаем новый шаг на пути к воспитанию самостоятельного, инициативного и целенаправленного юного поколения. Уверен, День знаний станет ярким шагом на этом пути!» — сказал в своем поздравлении с началом учебного года, опубликованном на сайте ведомства , министр образования Игорь Карпенко.