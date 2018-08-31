"Георгины на пике популярности". Посмотрите, как выглядели букеты школьников на старых фото

Георгины, астры, флоксы — с такими цветами, выращенными в саду, шли в школу дети пятидесятых. В архивах Белгосархива кинофотофонодокументов нашли интересные снимки с линеек той поры, а TUT.BY попросил современного флориста прокомментировать букеты в руках детей.

— Букеты на снимках собраны в свободной технике, без какого-то особого стиля: срезали и сложили, как получалось. Даже не факт, что ножки цветов ровно обрезаны. Но смотрится хорошо, — рассматривает снимки флорист и садовник Екатерина Коренюгина. — Сейчас тоже пошла мода на садовый стиль, который не предполагает плотно зажатого материала в букетах. Есть и тенденция использовать минимум упаковки. Поэтому букеты на снимках перекликаются с нынешними, несмотря на то, что прошло уже много времени.



Выпускники детского сада № 1 Молодечно идут в школу, 1956 год, Молодечно. Редакция газеты «Колхозная жизнь», С. Цоколов

У трех девочек на снимке роскошные букеты.

— На головах — веночки, предположительно из бумажных цветов или тканевых. У школьницы в центре также георгины, космея, гелениум, львиный зев (антирринум) и веточка с листиками, предположительно — черешня.



Ученицы средней школы № 18 Минска Л. Сезень и В. Купаленко в первый день нового учебного года, 1959 год, Минск. Редакция газеты «Знамя юности», И. Стец

А вот девочки с портфелями. У той, что стоит слева, в букете георгины, у девочки справа — многолетние флоксы.

— Флоксы — тоже очень распространенный цветок в садах того времени, — уточняет флорист.



1 сентября в поселке рабочих МАЗа, 1955 год, Минск. БГАКФФД

— На снимке, где две девочки и взрослая женщина, у девочки в черном — георгины с зеленью какого-то дерева или кустарника, у девочки в белом фартуке — скорее всего, тоже флоксы, гладиолус и ветки с ягодами.

На фото 1955 года — дети сидят в классе, похоже, уже после линейки. Букетов так много, что они устлали весь подоконник.

— На подоконниках букеты из георгинов, зелени и веточек аспарагуса — елочка такая мелкая с красными ягодами, которая в то время была почти в каждом дворе частного сектора, а возможно, и в городах росла, — продолжает экскурсию по букетам середины прошлого века флорист.



Первый день занятий в первом классе средней школы № 1 в Гродно, 1955 год. Редакция газеты «Гродзенская праўда», В. Костин

На снимке 1955 года дети входят в здание школы. Букеты рассмотреть сложно, но опытному флористу это по плечу.

— Из того, что видно: космея и листья — клена или сирени, очень похожи. Но, может быть, и другого дерева, — говорит Екатерина Коренюгина.



1 сентября в средней школе № 5 Минска, 1955 год. БГАКФФД

— Цветы, которые использованы в букетах у школьников пятидесятых, сейчас как раз снова входят в моду. Георгины на пике популярности, космею хоть и не все любят, но многие используют. Астра — стойкий цветок, поэтому и флористы ее любят, и клиенты спрашивают. Все возвращается.

Екатерина Коренюгина объясняет, что на линейку хорошо выбирать не тяжелые цветы.

— Часто родители просят, чтобы были гладиолусы, потому что ностальгия, потому что сам шел в школу когда-то с ними. Но я не очень люблю гладиолусы в букетах для детей, потому что это очень тяжелые цветы. Стараемся к 1 сентября подбирать цветы такие, чтобы букет ребенка не перевешивал и чтобы он мог выдержать с ним в руке целую линейку. На снимках как раз хорошие букеты. Георгины не тяжелые, астра тоже, космея — легкая. Желательно, чтобы цветы были стойкие. Мы ведь не знаем, как скоро учитель сможет поставить охапку цветов в воду и не всегда понимаем, какая будет погода. Космея, в зависимости от сорта и стадии срезки, стоит дня три, потом начинает осыпаться. Махровая — чуть дольше. Астра может стоять дома очень долго, до двух недель, а если в прохладе и вовремя менять воду — то и до 20. Георгины не долго стоят, максимум четыре дня, но тоже зависит от сорта.