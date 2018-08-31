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С бассейном, садом и необычными корпусами. Как полвека назад открыли самую большую школу в Витебске

01.09.2018 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Ровно 50 лет назад в Витебске на Смоленском шоссе (так тогда назывался Московский проспект) сдали в эксплуатацию здание СШ № 31. Большая, оборудованная по последнему слову тогдашней техники школа стала украшением микрорайона.


Школа с номером 31 существовала в областном центре еще до войны. В «Справочнике постового милиционера по городу Витебску», изданном в 1935 году, указана неполная (7-летняя) школа № 31. Она находилась в здании на улице Красной, 11 (в наши дни — участок улицы Ленина между Смоленской площадью и площадью Ленина).

Современное здание СШ № 31 построили по повторному проекту, разработанному в 1961 году для экспериментальной школы в Солигорске архитектором Элконо Гольдштейном. Школа, рассчитанная на 1600 учеников, должна была стать самой крупной в тогдашнем Витебске.

Особенностями здания стали спорткомплекс с бассейном и связанные воедино корпуса.


На торжественном открытии средней школы № 31. Фото из газеты «Віцебскі рабочы» за 6 сентября 1968 года

Школу возвели в частном секторе, и строители сделали все возможное, чтобы сохранить зеленые насаждения, в том числе сад, сообщает сайт учреждения образования.

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Школа № 31 в конце 1970-х годов. Фото: «Витебская энциклопедия»

6 сентября 1968 года газета «Віцебскі рабочы» поместила заметку «Для вас, дети» об открытии новой школы:

«Первый день учебы в этом году выпал на воскресенье. И хоть занятия не состоялись, сотни празднично одетых учеников, учителей и родителей пришли в новую школу № 31, что по Смоленскому шоссе.

Строители торжественно передали новым хозяевам символический ключ от чудесного здания. Тут все необычное: своеобразная архитектура, не похожая на привычный взгляду вид. Три отдельных корпуса соединены закрытыми переходами. В каждом корпусе расположены группы классов — начальные, 5−7 и 8−10. В каждой группе — своя учительская, а также свое отделение в общей столовой. А классы, в свою очередь, имеют отдельный гардероб.

Таким образом, несмотря на большое количество учащихся, условия для учебы тут будут более благоприятными, чем в небольших школах. Есть в новом учебном заведении и актовый зал на 450 человек со стационарной киноустановкой, на первых этажах каждого корпуса размещены кабинеты-лаборатории и другие подсобные помещения. Через два-три месяца будет закончено строительство спортивного корпуса с двумя спортзалами и плавательным 25-метровым бассейном».

Ученики и учителя школы № 31 активно участвовали в поисковом движении, вели военно-патриотическую работу, изучали историю родного края. При школе действовали два музея, созданных на общественных началах.


Школьный музей «Витебщина в годы Великой Отечественной войны». Фото из энциклопедического справочника «Витебск» (1988 год)

22 апреля 1970 года открылся музей Ленина, получивший впоследствии звание «народного». Согласно изданному в 1995 году справочнику «Музеи школ и ПТУ Витебской области», здесь собрали 6,5 тысячи предметов, связанных с жизнью вождя.

8 мая 1972 года открылся второй музей — «Витебщина в годы Великой Отечественной войны». Фонд насчитывал 5 тысяч предметов, среди которых были газеты и листовки 1941−1944 годов, фотодокументы, материалы 17-й и 19-й гвардейских дивизий (в том числе личные вещи начальника штаба), информация о Герое Советского Союза Вере Хоружей, полке «Нормандия-Неман», пионерах-героях и партизанском движении в регионе.


Камень из Брестской крепости, вмурованный в стену школы. Фото: Сергей Мартинович

11 июля 1970 года витебским комсомольцам передали камень из стены Брестской крепости. Его вмуровали в стену школы рядом с центральным входом.

А в 1973 году в школьном дворе установили памятник Герою Советского Союза, витебской подпольщице Вере Хоружей (автор — скульптор Заир Азгур).


Памятник Вере Хоружей. Фото: Сергей Мартинович

В 1990-е годы здесь появились профильные классы физико-математического, экономического и гуманитарного направлений. В 1998 году их преобразовали в лицейские.

Долгое время — с 1986 по 2015 годы — директором СШ № 31 была Любовь Куцакова. Сейчас учебным учреждением руководит Людмила Демидчик.

 
Теги: Витебск
 
 
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Школа, рассчитанная на 1600 учеников, должна была стать самой крупной в Витебске конца 1960-х. Особенностями здания стали спорткомплекс с бассейном и связанные воедино...
 
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