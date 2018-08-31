ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Зыбицкой задержали 18 человек за "пьянку"

01.09.2018 08:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь в 31 августа на 1 сентября столичная милиция задержала 18 человек на набережной реки Свислочь вблизи Зыбицкой. Причиной стало распитие спиртных напитков, а также нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

К мероприятиям привлекались сотрудники ППСМ и ОМОНа. В отношении задержанных были составлены административные протоколы по ст. 17.3 («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения») КоАП Республики Беларусь. После всех отпустили.

«В милицию от граждан продолжает поступать информация о нарушениях общественного порядка со стороны отдыхающих на полюбившейся молодежи ул. Зыбицкой, а с учетом благоприятных погодных условий подобные нарушения участились», — говорится в сообщении ведомства.

Внимание правоохранителей привлекают те, кто распивает спиртное напитки вне баров и летних террас — на набережной Свислочи или прямо на улице.

«Столичная милиция и впредь будет осуществлять охрану общественного порядка на ул. Зыбицкой и прилегающих к ней территориях, чтобы обеспечить гражданам достойный отдых и комфортное времяпрепровождение», — говорится в сообщении ведомства.

 
 
Ссылка на источник 99
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимание правоохранителей привлекают те, кто распивает спиртное напитки вне баров и летних террас - на набережной Свислочи или прямо на улице.
 
Новости дня
Новости общества
 
С бассейном, садом и необычными корпусами. Как полвека назад открыли самую большую школу в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.09.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Чачэрскi веснiк
Полымя
Свислочская газета
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика