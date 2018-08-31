В ночь в 31 августа на 1 сентября столичная милиция задержала 18 человек на набережной реки Свислочь вблизи Зыбицкой. Причиной стало распитие спиртных напитков, а также нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.



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К мероприятиям привлекались сотрудники ППСМ и ОМОНа. В отношении задержанных были составлены административные протоколы по ст. 17.3 («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения») КоАП Республики Беларусь. После всех отпустили.

«В милицию от граждан продолжает поступать информация о нарушениях общественного порядка со стороны отдыхающих на полюбившейся молодежи ул. Зыбицкой, а с учетом благоприятных погодных условий подобные нарушения участились», — говорится в сообщении ведомства.

Внимание правоохранителей привлекают те, кто распивает спиртное напитки вне баров и летних террас — на набережной Свислочи или прямо на улице.

«Столичная милиция и впредь будет осуществлять охрану общественного порядка на ул. Зыбицкой и прилегающих к ней территориях, чтобы обеспечить гражданам достойный отдых и комфортное времяпрепровождение», — говорится в сообщении ведомства.