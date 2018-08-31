Министерство культуры утвердило проект памятного знака в Куропатах



Министерство культуры подвело итоги конкурса эскизных проектов памятного знака в урочище Куропаты. Победителем конкурса эскизных проектов памятного знака «Куропаты» определен авторский коллектив, в составе которого скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, архитекторы Мария Марковцова и Ольга Ермолина.

Всего в конкурсе участвовало 32 проекта. Инициатива по созданию памятного знака в Куропатах была озвучена во время «круглого стола» , проведенного в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» 24 февраля 2017 года. Все участники сошлись во мнении о необходимости создания национального мемориала скорби и памяти «Куропаты».

По информации БелТА.

минск . куропаты. лесное урочище на северо-восточной границе минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов. кресты. Фото Прупаса" width="150" height="100" />

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