|
Министерство культуры утвердило проект памятного знака в Куропатах
01.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
>
Всего в конкурсе участвовало 32 проекта. Инициатива по созданию памятного знака в Куропатах была озвучена
По информации
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Министерство культуры подвело итоги конкурса эскизных проектов памятного знака в урочище Куропаты. Победителем конкурса эскизных проектов памятного знака...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)