В Беларуси отмечают День знаний

Модели: Маргарита Новикова, Виктория Луцевич. Фотограф: Мария Беленкова

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Беларусь сегодня отмечают День знаний. В школах пройдут торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

1 сентября - это праздничный день для всех учащихся, студентов и их родителей. Он наполняет ощущением праздника сердца многих тысяч людей - от школьника до профессора, объединенных неутомимой жаждой познания и радостью творчества.

С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Для них все в этот день является первым: первый портфель, первый учебник и первый букет первой учительнице. Традиционно каждый учебный год в школах Беларуси начинается с особенного урока, посвященного родной стране. В нынешнем году первый урок будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…".

В 2018/2019 учебном году будут функционировать свыше 3 тыс. учреждений общего среднего образования. К занятиям приступят около 1,1 млн учащихся. За парты сядут 110 тыс. первоклассников. К 1 сентября открыты три новых учреждения общего среднего образования: в Минске на 1020 учащихся, в Бобруйске на то же число, а также в деревне Лесковка Минского района - на 720 учеников. В учебном году будет организован подвоз к месту обучения около 72,3 тыс. учащихся на более чем 1,5 тыс. школьных автобусов.

В новом учебном году посещать учреждения дошкольного образования будут примерно 432 тыс. воспитанников. В 2018 году запланировано введение в эксплуатацию 17 учреждений дошкольного образования на 3130 мест.

Государство делает все возможное для того, чтобы молодые граждане Беларуси получили прекрасное образование на уровне европейских и мировых стандартов, выросли физически крепкими и здоровыми, реализовали свои таланты и стали настоящими патриотами своей страны.-0-