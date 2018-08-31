ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси отмечают День знаний

01.09.2018 09:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси отмечают День знаний
Модели: Маргарита Новикова, Виктория Луцевич. Фотограф: Мария Беленкова

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Беларусь сегодня отмечают День знаний. В школах пройдут торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

1 сентября - это праздничный день для всех учащихся, студентов и их родителей. Он наполняет ощущением праздника сердца многих тысяч людей - от школьника до профессора, объединенных неутомимой жаждой познания и радостью творчества.

С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Для них все в этот день является первым: первый портфель, первый учебник и первый букет первой учительнице. Традиционно каждый учебный год в школах Беларуси начинается с особенного урока, посвященного родной стране. В нынешнем году первый урок будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…".

В 2018/2019 учебном году будут функционировать свыше 3 тыс. учреждений общего среднего образования. К занятиям приступят около 1,1 млн учащихся. За парты сядут 110 тыс. первоклассников. К 1 сентября открыты три новых учреждения общего среднего образования: в Минске на 1020 учащихся, в Бобруйске на то же число, а также в деревне Лесковка Минского района - на 720 учеников. В учебном году будет организован подвоз к месту обучения около 72,3 тыс. учащихся на более чем 1,5 тыс. школьных автобусов.

В новом учебном году посещать учреждения дошкольного образования будут примерно 432 тыс. воспитанников. В 2018 году запланировано введение в эксплуатацию 17 учреждений дошкольного образования на 3130 мест.

Государство делает все возможное для того, чтобы молодые граждане Беларуси получили прекрасное образование на уровне европейских и мировых стандартов, выросли физически крепкими и здоровыми, реализовали свои таланты и стали настоящими патриотами своей страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Беларусь сегодня отмечают День знаний. В школах пройдут торжественные линейки, посвященные началу учебного года. 1...
 
Новости дня
Новости общества
 
На Зыбицкой задержали 18 человек за "пьянку"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.09.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Чачэрскi веснiк
Полымя
Свислочская газета
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика