Новые министры, убийство Захарченко, огурцы-гиганты и правда о вакцинах - все за вчера

Доброе утро!

Вот и лето прошло — уже сентябрь (а мы даже в гамаке ни разу не покачались !). У детей — школа , у родителей — осень, дожди и вот это вот всё. Но ничего, прорвемся, не впервой, а пока давайте посмотрим, чем он нам запомнился — последний день лета-2018 — и полюбуемся, какие стильные влюбленные парочки гуляют по Минску Кстати, цветы ко Дню знаний уже купили? А видели, с какими букетами дети шли в школу в 50-х годах прошлого века? Мы же посмотрели, что продают сегодня и на сколько подорожали цветы перед 1 сентября .





ВАЖНОЕ

Вчера президент назначил новых министра финансов и министра энергетики , а также глав некоторых районов страны . Значительную часть выступления в «кадровую пятницу» Лукашенко посвятил проблеме пьянства в вертикали , пообещав продолжить кадровые перестановки. «Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы — руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете — вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают».

Чтобы решить проблему невысоких заработков некоторых белорусов, — в некоторых отраслях сегодня заработная плата составляет $ 200, а то и менее, — правительство занимается подготовкой предложения по более быстрому повышению минимальной зарплаты: ее хотят повышать раз в квартал , а не раз в год, как это происходит сейчас. А мы пока посмотрели, как отличаются зарплаты в Беларуси и соседних странах — и поняли, что нам есть куда стремиться, пока доходы среднестатистической белорусской семьи не достигли даже 600 долларов в месяц .

В результате взрыва в Донецке вчера погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко . Убийство было организовано украинской стороной, заявил председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин. Смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, не исключаем и попытки российских спецслужб устранить одиозную фигуру, заявили в СБУ. Путин выразил соболезнования .

Два белорусских клуба — минская «Юность» и гродненский «Неман» — стартовали в хоккейной Лиге чемпионов. Беларусь впервые выставляет два клуба, что стало возможным благодаря победе минчан в Континентальном кубке. Рассказываем, что собой представляет Лига чемпионов и какие перспективы в ней у белорусского дуэта , а также — чем закончились вчерашние матчи: одна команда выиграла , другая, увы, проиграла . Вика Азаренко, кстати, вчера тоже проиграла в третьем круге US Open — действующей чемпионке Слоан Стивенс. Зато к нам едет «Челси» — и сыграет с БАТЭ на «Борисов-Арене» 8 ноября!





ПОПУЛЯРНОЕ

Суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении сержантов из Печей, которые обвиняются в доведении до самоубийства рядового Коржича. Вчера допросили прапорщика Вирбала , у которого была банковская карта Саши Коржича, а также военных медиков , которые наблюдали солдата в последние дни его жизни. «Девушки, с которой недавно расстался, нет, мыслей о побеге нет, суицидальных мыслей нет, голосов не слышит. Я выставил диагноз «психически здоров». У мамы солдата было много вопросов.

А вот у нас история еще одной сильной мамы: она растит ребенка, организм которого совершенно не сопротивляется инфекциям — у мальчика болезнь, которая называется ПИД. Что это такое и как с этим жить — рассказываем здесь .

После трагедии в Ганцевичском районе, где после прививки умер ребенок, вызвал большой резонанс в обществе. У родителей возникает много вопросов: чем прививать детей от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, гепатита В и полиомиелита? В каком возрасте лучше делать прививку? Чем отличается корейская «Эупента», о которой так много сейчас пишут СМИ, от российской вакцины АКДС? Мы расспросили врачей — и вот вам ответы на важные вопросы .





Помните, как-то в Минске было резонансное ДТП с участием такси и BMW 650i xDrive администратора фитнес-центра «Нордин» — россиянина, скрывшегося потом от следствия? Тогда многие негодовали: ну почему его не задержали сразу после освидетельствования? Гаишник, принявший такое решение, объясняет: не было оснований. Но именно за это его потом уволили из органов и он до сих пор судится с МВД. Вот его история .

Завтра на Востряковском кладбище в Москве похоронят певца Иосифа Кобзона (ох, мы вообще в прошлом месяце потеряли много талантливых людей ). Конечно, после его смерти всех стало интересовать, какое наследство он оставил своей большой семье. Певец никогда и не скрывал: наследство тоже будет немалое, недвижимости у него много .

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вы уже ходили на «Хрусталь»? Вот, кстати, что говорят те, кто уже посмотрел . Главную роль в белорусском фильме-сенсации сыграла российская актриса Алина Насибуллина. Девушка приехала в Минск на премьеру картины и буквально за несколько часов до ее отъезда в Москву мы встретились, чтобы поговорить о 90-х, актерских кастингах, непозволительном в кино и немного о личном — об отношениях с рэпером Хаски . Минск ей по душе: «Безумно нравится город. Сейчас я здесь последние три дня, мне сегодня уезжать, но хочется остаться, пожить и повдохновляться здесь. Я чувствую тут такую необходимую мне тишину, которой нет в Москве». Welcome, Алина!





А еще прошли по городу с новым финским нападающим хоккейного «Динамо» Теему Пулккинена. В 2010-м скандинав уже приезжал в Минск на юниорский чемпионат мира, где стал лучшим бомбардиром. Мы же позвали его Теему прогуляться по знакомым улицам восемь лет спустя, обсудить за стойкой атмосферного «Центрального», изменился ли Минск . «Если честно, многие ожидают увидеть здесь пережитки СССР, им кажется, что в Беларуси все по-другому. А в реальности — почти все, как в Хельсинки: здесь чисто, красиво, современно. Единственное, мне посоветовали не пить воду из-под крана, только бутилированную. В Финляндии привык, что и в кране вода чистая».

А вот у нас очередной выпуск строительной «Доски позора» — подборка «шедевров», которые присылают нам читатели. Да, мы считаем, что трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными (и хотим знать, кто все же живет за дверью в потолке )! Радует только то, что и замечательно построенных и в целом замечательных домов в Беларуси хватает: вот, например, побывали в Дуброве у Дубровского водохранилища, посмотрели, в чем там люди живут .

Как только пришло время собирать урожай, мы попросили читателей прислать нам фото того, что выросло на их грядках и вызывает гордость. Смотрите, какими рекордными плодами славна земля белорусская !

Все новости пятницы, 31 августа

Кстати. В первые «школьные» выходные сезона вот вам задачка — «самая сложная» из американских экзаменов. Сможете решить ее за две минуты?

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY