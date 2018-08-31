ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые министры, убийство Захарченко, огурцы-гиганты и правда о вакцинах - все за вчера

01.09.2018 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Вот и лето прошло — уже сентябрь (а мы даже в гамаке ни разу не покачались!). У детей — школа, у родителей — осень, дожди и вот это вот всё. Но ничего, прорвемся, не впервой, а пока давайте посмотрим, чем он нам запомнился — последний день лета-2018 — и полюбуемся, какие стильные влюбленные парочки гуляют по Минску Кстати, цветы ко Дню знаний уже купили? А видели, с какими букетами дети шли в школу в 50-х годах прошлого века? Мы же посмотрели, что продают сегодня и на сколько подорожали цветы перед 1 сентября.


ВАЖНОЕ

Вчера президент назначил новых министра финансов и министра энергетики, а также глав некоторых районов страны. Значительную часть выступления в «кадровую пятницу» Лукашенко посвятил проблеме пьянства в вертикали, пообещав продолжить кадровые перестановки. «Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы — руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете — вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают».

Чтобы решить проблему невысоких заработков некоторых белорусов, — в некоторых отраслях сегодня заработная плата составляет $ 200, а то и менее, — правительство занимается подготовкой предложения по более быстрому повышению минимальной зарплаты: ее хотят повышать раз в квартал, а не раз в год, как это происходит сейчас. А мы пока посмотрели, как отличаются зарплаты в Беларуси и соседних странах — и поняли, что нам есть куда стремиться, пока доходы среднестатистической белорусской семьи не достигли даже 600 долларов в месяц.

В результате взрыва в Донецке вчера погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Убийство было организовано украинской стороной, заявил председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин. Смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, не исключаем и попытки российских спецслужб устранить одиозную фигуру, заявили в СБУ. Путин выразил соболезнования.

Два белорусских клуба — минская «Юность» и гродненский «Неман» — стартовали в хоккейной Лиге чемпионов. Беларусь впервые выставляет два клуба, что стало возможным благодаря победе минчан в Континентальном кубке. Рассказываем, что собой представляет Лига чемпионов и какие перспективы в ней у белорусского дуэта, а также — чем закончились вчерашние матчи: одна команда выиграла, другая, увы, проиграла. Вика Азаренко, кстати, вчера тоже проиграла в третьем круге US Open — действующей чемпионке Слоан Стивенс. Зато к нам едет «Челси» — и сыграет с БАТЭ на «Борисов-Арене» 8 ноября!


ПОПУЛЯРНОЕ

Суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении сержантов из Печей, которые обвиняются в доведении до самоубийства рядового Коржича. Вчера допросили прапорщика Вирбала, у которого была банковская карта Саши Коржича, а также военных медиков, которые наблюдали солдата в последние дни его жизни. «Девушки, с которой недавно расстался, нет, мыслей о побеге нет, суицидальных мыслей нет, голосов не слышит. Я выставил диагноз «психически здоров». У мамы солдата было много вопросов.

А вот у нас история еще одной сильной мамы: она растит ребенка, организм которого совершенно не сопротивляется инфекциям — у мальчика болезнь, которая называется ПИД. Что это такое и как с этим жить — рассказываем здесь.

После трагедии в Ганцевичском районе, где после прививки умер ребенок, вызвал большой резонанс в обществе. У родителей возникает много вопросов: чем прививать детей от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, гепатита В и полиомиелита? В каком возрасте лучше делать прививку? Чем отличается корейская «Эупента», о которой так много сейчас пишут СМИ, от российской вакцины АКДС? Мы расспросили врачей — и вот вам ответы на важные вопросы.


Помните, как-то в Минске было резонансное ДТП с участием такси и BMW 650i xDrive администратора фитнес-центра «Нордин» — россиянина, скрывшегося потом от следствия? Тогда многие негодовали: ну почему его не задержали сразу после освидетельствования? Гаишник, принявший такое решение, объясняет: не было оснований. Но именно за это его потом уволили из органов и он до сих пор судится с МВД. Вот его история.

Завтра на Востряковском кладбище в Москве похоронят певца Иосифа Кобзона (ох, мы вообще в прошлом месяце потеряли много талантливых людей). Конечно, после его смерти всех стало интересовать, какое наследство он оставил своей большой семье. Певец никогда и не скрывал: наследство тоже будет немалое, недвижимости у него много.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вы уже ходили на «Хрусталь»? Вот, кстати, что говорят те, кто уже посмотрел. Главную роль в белорусском фильме-сенсации сыграла российская актриса Алина Насибуллина. Девушка приехала в Минск на премьеру картины и буквально за несколько часов до ее отъезда в Москву мы встретились, чтобы поговорить о 90-х, актерских кастингах, непозволительном в кино и немного о личном — об отношениях с рэпером Хаски. Минск ей по душе: «Безумно нравится город. Сейчас я здесь последние три дня, мне сегодня уезжать, но хочется остаться, пожить и повдохновляться здесь. Я чувствую тут такую необходимую мне тишину, которой нет в Москве». Welcome, Алина!


А еще прошли по городу с новым финским нападающим хоккейного «Динамо» Теему Пулккинена. В 2010-м скандинав уже приезжал в Минск на юниорский чемпионат мира, где стал лучшим бомбардиром. Мы же позвали его Теему прогуляться по знакомым улицам восемь лет спустя, обсудить за стойкой атмосферного «Центрального», изменился ли Минск. «Если честно, многие ожидают увидеть здесь пережитки СССР, им кажется, что в Беларуси все по-другому. А в реальности — почти все, как в Хельсинки: здесь чисто, красиво, современно. Единственное, мне посоветовали не пить воду из-под крана, только бутилированную. В Финляндии привык, что и в кране вода чистая».

А вот у нас очередной выпуск строительной «Доски позора» — подборка «шедевров», которые присылают нам читатели. Да, мы считаем, что трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными (и хотим знать, кто все же живет за дверью в потолке)! Радует только то, что и замечательно построенных и в целом замечательных домов в Беларуси хватает: вот, например, побывали в Дуброве у Дубровского водохранилища, посмотрели, в чем там люди живут.

Как только пришло время собирать урожай, мы попросили читателей прислать нам фото того, что выросло на их грядках и вызывает гордость. Смотрите, какими рекордными плодами славна земля белорусская!

Все новости пятницы, 31 августа

Кстати. В первые «школьные» выходные сезона вот вам задачка — «самая сложная» из американских экзаменов. Сможете решить ее за две минуты?

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот и лето прошло - уже сентябрь (а мы даже в гамаке ни разу не покачались!). У детей - школа, у родителей - осень, дожди и вот это вот всё. Но ничего, прорвемся, не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Министерство культуры утвердило проект памятного знака в Куропатах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Свислочская газета
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика