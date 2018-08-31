Новые министры, убийство Захарченко, огурцы-гиганты и правда о вакцинах - все за вчера

Вчера президент назначил новых министра финансов и министра энергетики, а также глав некоторых районов страны. Значительную часть выступления в «кадровую пятницу» Лукашенко посвятил проблеме пьянства в вертикали, пообещав продолжить кадровые перестановки. «Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы — руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете — вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают».
Суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении сержантов из Печей, которые обвиняются в доведении до самоубийства рядового Коржича. Вчера допросили прапорщика Вирбала, у которого была банковская карта Саши Коржича, а также военных медиков, которые наблюдали солдата в последние дни его жизни. «Девушки, с которой недавно расстался, нет, мыслей о побеге нет, суицидальных мыслей нет, голосов не слышит. Я выставил диагноз «психически здоров». У мамы солдата было много вопросов.
После трагедии в Ганцевичском районе, где после прививки умер ребенок, вызвал большой резонанс в обществе. У родителей возникает много вопросов: чем прививать детей от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, гепатита В и полиомиелита? В каком возрасте лучше делать прививку? Чем отличается корейская «Эупента», о которой так много сейчас пишут СМИ, от российской вакцины АКДС? Мы расспросили врачей — и вот вам ответы на важные вопросы.
Помните, как-то в Минске было резонансное ДТП с участием такси и BMW 650i xDrive администратора фитнес-центра «Нордин» — россиянина, скрывшегося потом от следствия? Тогда многие негодовали: ну почему его не задержали сразу после освидетельствования? Гаишник, принявший такое решение, объясняет: не было оснований. Но именно за это его потом уволили из органов и он до сих пор судится с МВД. Вот его история.
А еще прошли по городу с новым финским нападающим хоккейного «Динамо» Теему Пулккинена. В 2010-м скандинав уже приезжал в Минск на юниорский чемпионат мира, где стал лучшим бомбардиром. Мы же позвали его Теему прогуляться по знакомым улицам восемь лет спустя, обсудить за стойкой атмосферного «Центрального», изменился ли Минск. «Если честно, многие ожидают увидеть здесь пережитки СССР, им кажется, что в Беларуси все по-другому. А в реальности — почти все, как в Хельсинки: здесь чисто, красиво, современно. Единственное, мне посоветовали не пить воду из-под крана, только бутилированную. В Финляндии привык, что и в кране вода чистая».