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В Беларуси начинается учебный год

01.09.2018 07:04 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 сентября. В Беларуси начинается учебный год.

По данным Министерства образования, в стране будут работать 3.038 школ, в которых обучаются 1 млн 100 тыс. учеников. По сравнению с предыдущим учебным годом число учащихся увеличилось на 105,5 тысячи, в том числе первоклассников — на 4,8 тысячи. В этом году за парты впервые сядут 110 тыс. учеников.

На одного учителя приходится в среднем девять учеников, в городских школах — десять, в сельских — пять.

С этого учебного года в системе школьного образования произошли значительные изменения — отменены экзамены в пятые классы гимназий, все дети будут учиться по общему учебному плану обычных школ. Прием в первый и пятый классы проводился по месту регистрации учеников.

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию. Многие родители и педагоги высказывали опасение по поводу того, что это снизит уровень общего образования, лишит детей выбора и возможности реализовать свои способности в полном объеме. Однако, как утверждают в комитете по образованию Мингорисполкома, при поступлении в столичные гимназии конфликтные ситуации удалось предотвратить. По состоянию на 24 августа в гимназии Минска было подано 14.463 заявления от родителей детей по прописке и 9.718 — на свободные места.

В 10-х классах вводится трудовое обучение — допрофессиональная подготовка, шесть часов в неделю. В связи с этим шестой школьный день в новом учебном году станет более практико-ориентированным, отмечают в Минобразования.

В новом учебном году также вводится единая плата за пользование учебниками для учеников всех классов — 0,5 базовой величины (12,25 рубля), а за пособия для дошкольников — 0,2 (4,9 рубля).

Министерством антимонопольного регулирования и торговли установлены единые торговые надбавки на продукцию школьного питания. Это позволит обеспечить единую стоимость питания учащихся как за счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей, отмечают в МАРГ.

Студентами высших учебных заведений Беларуси в этом году стали 50 тыс. 400 человек. На бюджетную форму принято 26 тыс. 400, из них на дневное отделение зачислено 21 тыс. 700. На платной основе будут учиться 24 тыс. студентов.

В учреждениях профтехобразования в 2018/2019 учебном году начнется подготовка по двум новым для страны профессиям — оператор процесса переработки зерна и монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства.

Количество детей в детских садах также выросло — на 5,7 тысячи. Посещать учреждения дошкольного образования будут 432 тыс. детей. В стране будут работать 2.945 детских садов. Кроме того, в 857 учебно-педагогических комплексах созданы структурные подразделения, которые посещают дошкольники.

В дошкольных учреждениях образования страны сейчас работает 56,5 тыс. педагогов. С 1 сентября педагогам, включая профессорско-преподавательский состав, и помощникам воспитателей на 20% будут повышены тарифные ставки и оклады.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 сентября. В Беларуси начинается учебный год. По данным Министерства образования, в стране будут работать 3.038 школ, в которых обучаются 1 млн 100 тыс....
 
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