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Зарплаты медиков и педагогов повышаются с 1 сентября

01.09.2018 10:26 — Новости Общества | БелТА  
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Зарплаты медиков и педагогов повышаются с 1 сентября
Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повышаются зарплаты педагогов и работников системы здравоохранения. Соответствующее постановление Совета Министров №632 от 31 августа 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

С сегодняшнего дня повышается заработная плата отдельным категориям работников здравоохранения и образования за счет установления повышения тарифных ставок, окладов и доплат.

Так, педагогическим работникам (включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава) и помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений предусмотрено повышение тарифных ставок на 20%. Доплаты врачей и медицинских сестер повысят в размере 20% и 13% соответственно. Повышение окладов провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов составит от 40% до 100%.

Кроме того, предусматривается повышение с 1 октября 2018 года тарифной ставки первого разряда с Br34 до Br35,5 работникам бюджетной сферы в целом.

По словам первого замминистра труда и социальной защиты Андрея Лобовича, эти меры позволят обеспечить соотношение зарплаты работников бюджетной сферы к средней по стране на уровне 80%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повышаются зарплаты педагогов и работников системы здравоохранения. Соответствующее постановление Совета Министров №632...
 
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