Лукашенко посетил линейку в своей школе в Александрии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 сентября посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района, где поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: president.gov.by

«Первое сентября — это праздник, который начинается с первого звонка и остается с нами навсегда. И для меня очень важно разделить этот день вместе с вами», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Александрийская школа занимает особое место в его жизни. Когда-то и он, будучи учеником, стоял на линейке в ожидании очередного учебного года. «С теми событиями связано огромное количество впечатлений, личных переживаний — самых разных. Но со временем все они стали дорогими сердцу воспоминаниями. Так будет и у вас», — сказал президент.

По словам Александра Лукашенко, взрослым всегда важно, чтобы дети осознавали ценность школьной поры. Понимали, что уроки, контрольные, экзамены — это своего рода репетиция взрослой жизни. «Но чтобы пройти этот путь достойно и вспоминать его с радостью, надо уже сегодня дорожить каждым мгновением, принимать с благодарностью все, что дает школа. И трудности в том числе», — заметил он.