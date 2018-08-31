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Первое сентября — в марте

01.09.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Первое сентября — это цветы, банты, музыка, звонок, который дают старшеклассник с первоклассницей на плече, торжественное приподнятое настроение и немного грусти… Думается, что с Днем знаний у многих ассоциируются именно эти понятия. А само  начало учебного года априори связано именно с 1 сентября и ни с какой другой датой. Но, оказывается, далеко не везде это так. В этом мы убедились, когда спросили у глусчан, живущих за рубежом, как начинается учебный год в их странах.

Юлия, Вюрцбург, Германия:

— Привычного для белорусов Дня знаний в Германии нет. В каждой земле каждый учебный год начинается и заканчивается в разное время. В этом году у нас в Баварии, например, дети пойдут в школу во вторник, 11 сентября. Это будет обычный учебный день. Только для самых маленьких учеников, которые идут в 1-й класс, первый школьный день отличается от остальных, он более праздничный. Родители с детьми идут в церковь, малышам дарят Шультюте (Schultüte) — школьный кулек, в который кладут сладости и школьные принадлежности.

Ирина, Сантьяго, Чили:

— Учебный год начинается здесь в марте, потому что наши зимние месяцы здесь месяцы летние. В феврале здесь заканчивается лето, и осенью, в марте, дети идут в школу. Точной даты нет, в каждой школе своя, но в основном все школы стартуют в первую неделю марта. Такого праздника, как у нас 1 сентября, когда дети все идут нарядные, с цветами, здесь нет. Да, приходят с родителями, да, торжественные линейки, какое-то общение с учителями, с одноклассниками, и всё.

Галина, Прага, Чехия:

— В чешских государственных школах в первый день нового учебного года нет никаких праздников. Дети приходят на занятия 1 сентября и сразу учатся. Некоторые в этот день несут учителям конфеты и цветы. В частных школах свои правила. Например, в той, куда ходит моя дочка, первый день занятий в этом году — 27 августа. Где-то через неделю после начала учебы, обычно в пятницу, на большой школьной площадке проходит большой обед, чтобы дети могли познакомиться и пообщаться друг с другом. Еще во время учебы для сплочения класса ребята ездят на несколько дней или даже на неделю в поездку в другой город.

Татьяна, Мурманск, Россия:

— В Мурманске День знаний проходит точно так, как и в белорусских городах, — с торжественными линейками, цветами, большими бантами у первоклассниц. Помимо линейки в родной школе, детей ждут еще на развлекательных мероприятиях, которые устраивают для них на центральной площади города.

Елена, Рига, Латвия:

 — В Латвии сохранилась традиция торжественно встречать начало нового учебного года: линейка, много цветов, радостных эмоций. Занятий в первый день нет. В этом году учебный год начнется 3 сентября, потому как 1 сентября пришлось на субботу.

 
Теги: знакомства
 
 
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Первое сентября — это цветы, банты, музыка, звонок, который дают старшеклассник с первоклассницей на плече, торжественное приподнятое настроение и немного...
 
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