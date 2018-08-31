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Лукашенко в Александрийской средней школе поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры
01.09.2018 11:35 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 сентября. Александр Лукашенко 1 сентября посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района, где поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Лукашенко в Александрийской средней школе поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры
Минск, 1 сентября. Александр Лукашенко 1 сентября посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района, где поделился...
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