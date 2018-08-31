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"Белсату" отказали в проведении 1 сентября в Минске семейного пикника по случаю начала учебного года

01.09.2018 10:42 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 сентября. 1 сентября в Минске не состоится семейный пикник "С "Белсатом" в новый школьный год". В последний момент его отменил собственник помещения — предприятие "Горизонт".

В сообщении на сайте телеканала "Белсат" его директор Агнешка Ромашевска-Гузы напоминает, что раньше "Горизонт" позволял "Белсату" проводить мероприятия. На этот раз представитель предприятия написал, что их не проинформировали, какое именно мероприятие будет проходить в помещении, и не представили документ, который бы подтверждал согласие городских властей на его проведение. Хотя согласно белорусскому законодательству пикник не является массовым мероприятием. Администрация "Горизонта" добавила, что "Белсат" работает без аккредитации и нелегально использует свой товарный знак.

То, что "Белсату" напомнили об использовании товарного знака, доказывает: делом занялись власти высшего ранга, считает директор телеканала. При этом организаторы даже не собирались использовать логотип телеканала, чтобы не помешать мероприятию. "Мы осознавали, что формально он в Беларуси запрещен", — подчеркнула глава телеканала.

По словам Ромашевска-Гузы, письмо с уведомлением об отмене пикника пришло так поздно, чтобы организаторы не смогли найти нового места. "Поражает факт, что это было абсолютно не политическое мероприятие, для детей. Мы планировали провести викторины, игры и концерт. Запрет такого мероприятия — это просто какая-то паранойя", — отмечает она.

По ее директора канала, отмена пикника вписывается в политику преследования СМИ белорусскими властями, которая развернулась с новой силой в начале года. Имеется в виду атака на журналистов портала tut.by и БелаПАН, а также на YouTube-блогеров: "Где-то было принято политическое решение сказать независимым СМИ: хватит этого "самовольства".

"Началось с наказания журналистов, которые с нами сотрудничают, огромное количество штрафов. Такова "дань", которую нас заставляют платить. Мы выходим в эфир в течение 11 лет, и никогда не было столько штрафов. В этом году мы их получили почти на 30 тысяч долларов", — обратила внимание Ромашевска-Гузы.

Спутниковый белорусскоязычный телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 сентября. 1 сентября в Минске не состоится семейный пикник "С "Белсатом" в новый школьный год". В последний момент его отменил собственник помещения —...
 
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