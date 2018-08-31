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Милиция задержала этой ночью в Минске 18 человек за пьянство в районе улицы Зыбицкой
01.09.2018 09:48 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 августа. В ночь с 31 августа на 1 сентября в Минске сотрудниками милиции за распитие спиртных напитков на набережной реки Свислочь вблизи ул. Зыбицкой, а также за нахождение в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 18 человек.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 31 августа. В ночь с 31 августа на 1 сентября в Минске сотрудниками милиции за распитие спиртных напитков на набережной реки Свислочь вблизи ул. Зыбицкой, а...
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