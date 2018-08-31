"А как без папы?". Милые папы и их очаровательные школьники на линейке 1 сентября

Первый звонок в школе запоминается на всю жизнь. И очень важно, чтобы в такой ответственный день вместе со школьниками были их родители. Особенно здорово, если на линейку мальчики и девочки пришли не только с мамами, но и папами. В этот день, бесспорно, все мамы — самые красивые, папы — самые милые, а их школьники — самые стильные. TUT.BY сходил 1 сентября в минскую среднюю школу № 24 и представляет вам десять самых милых пап и их очаровательных школьников и школьниц.

Виктор Горошко с сыном Семеном, который идет в 1-й класс





— В этой школе у нас учится старшая дочка, мы по династии идем. Самый главный момент для моего сына — поддержка отца. У меня две дочери и сын, и поддержать сына в его самый серьезный день в начале жизненного пути как отец я обязан. На линейку с утра за 11 минут собрались, но мама нам помогала, без мамы мы — никуда. Мама у нас — очень серьезная поддержка и опора.

Сергей Цымбаревич с дочерью Аксиньей, которая идет в 1-й класс





— Линейка — это ответственное мероприятие, волнительное. Дочку мама прихорашивала. Собрались, успели. Важно, чтобы и папа, и мама приходили на линейку, тем более, что дочка первый раз в школу идет. Меня тоже в свое время на линейку вели папа и мама. Мы с Аксиньей сегодня раньше сюда пришли, потому что надо было на репетицию успеть, остальные члены семьи сейчас к нам тоже подтянуться.

Дмитрий Хоруженко с сыном Максимом, который идет в 5-й класс





— Я пришел на линейку, потому что хочется поддержать ребенка. Папа — есть папа. Папа тоже должен принимать участие в жизни ребенка. Максим идет в 5-й класс, прошлый класс расформировали, и он идет в новый. И хочется посмотреть на нового учителя и на его новых будущих друзей.

Не помню, приходил ли я на линейку в прошлом году, но так всегда на них хожу. У нас дочка в 9-й класс идет, и у нее, как и у сына, новый класс в этом году.

Антон Еремич с дочерью Александрой, которая идет в 1-й класс





— Первый раз — в первый класс. Это же единственная дочка, в любом случае нужно идти вместе с ней в школу. Я всегда участвую в важных события в ее жизни: и в выпускном в садике, и в первый класс вот идем. Немного волновались сегодня, а собирались на линейку где-то час, в основном мама с этим помогала.

Александр Молокович с сыном Романом, который идет в 1-й класс





— Долго ли мы собирались сегодня? Я собираюсь быстро, он по моим стопам идет, поэтому быстро собрались. Я считаю, что линейка — это знаковое событие в жизни каждого ребенка и каждого родителя. Школа — это совершенно новый этап в жизни, у Романа открываются широкие перспективы. Я хотел бы быть рядом, когда он делает этот серьезный жизненный шаг.

Сергей Петрикевич с дочерью Екатериной, которая идет во 2-й класс





— Жена на работе, а у меня выходной, вот и пришел с дочкой. Но я на линейки всегда прихожу и на собрания тоже хожу, даже вот грамоту с благодарностью получили от школы за то, что участвовали в ремонте. Как дочку одну оставишь? Важно, чтобы и папа приходил, и мама, ребенку приятно, она довольна.

Сергей Бороденок с сыном Демидом, который идет во 2-й класс





— Линейка — это важное событие. Я всегда хотел, чтобы со мной родители ходили, думаю, и он тоже хочет. Ведь папа всегда с ним на тренировках, в мяч играет, в школу идет… А как без папы? Без папы — никак.

Сергей с сыном Романом, который идет в 1-й класс





— Важно, чтобы оба родителя водили ребенка на линейки. Ведь не скажешь, кто важнее: мама или папа. Оба важны. Мама у нас сегодня работает, у нее не получилось, поэтому Романа привел я. Но она помогала его с утра собирать, собирались не очень долго — минут 30.

Игорь Зданевич и его дети Артем, Галюся и Антон





— Праздник детей — это тоже мой праздник. Артем у нас в 4-ом классе в этой школе учится, а Антоша — в 1-ом, и на следующий год, наверное, еще и Галюся сюда пойдет. Я и раньше обязательно приходил на линейки к детям, в нашей семье это важно. Мы всегда отмечаем детские праздники вместе.

Павел Денисюк с дочерью Анастасией, которая идет в 4-й класс





— Это нормально, по-мойму, когда папа приходит на линейку с дочерью. Она в первый раз в эту школу идет, учились в другой до этого, только начинает и стесняется. Это обязательно, чтобы папа пришел на линейку, тем более, если в школу идет девочка.