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Нотариусы Пинска и района дадут бесплатные консультации 3 сентября
01.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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В рамках проведения акции будет организовано бесплатное консультирование граждан по вопросам, касающимся совершения нотариальных действий.
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> 3 сентября с 10.00 до 15.00 можно будет получить бесплатную правовую помощь у нотариусов г. Пинска. Акцию, приуроченную ко Дню знаний, проводят нотариусы нотариальной...
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