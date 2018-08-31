Нотариусы Пинска и района дадут бесплатные консультации 3 сентября



3 сентября с 10.00 до 15.00 можно будет получить бесплатную правовую помощь у нотариусов г. Пинска. Акцию, приуроченную ко Дню знаний, проводят нотариусы

нотариальной конторы г. Пинска (ул. Первомайская, 181),

нотариальной конторы Пинского района (ул. Днепровской флотилии, 41),

нотариального бюро № 4 г. Пинска (ул. Иркутско-Пинской дивизии, 36).

В рамках проведения акции будет организовано бесплатное консультирование граждан по вопросам, касающимся совершения нотариальных действий.