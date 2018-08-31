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ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественные линейки в День знаний
01.09.2018 12:38 — Новости Общества | БелТА
Во время торжественной линейки
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 сентября отмечают День знаний. В школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года.
В торжественной линейке принял участие первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь, выпускник средней школы №4 Новогрудка Александр Турчин.
Фото Леонида Щеглова
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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 сентября отмечают День знаний. В школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. День знаний...
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