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Григорий Костусев намерен обжаловать в Комитете ООН по правам человека задержание и штраф за участие в акции по защите Куропат

01.09.2018 12:55 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 сентября. Председатель Партии БНФ Григорий Костусев намерен в ближайшее время направить жалобу в Комитет ООН по правам человека на решение суда Партизанского района Минска, который 4 июля оштрафовал его на 30 базовых величин (735 рублей) за участие в акции по защите Куропат возле входа в ресторан "Поедем поедим".

Костусев был задержан накануне суда утром по дороге на Минск со стороны Могилева. Он направлялся через столицу в аэропорт, чтобы вылететь в Варшаву для участия в заседании международной комиссии польского сейма.

31 августа, сообщает пресс-служба партии, жалобу Костусева на решение районного суда рассмотрел Минский городской суд и оставил ее без удовлетворения.

"Мы не питали иллюзий относительно того, что городской суд посмеет отменить решение районного суда, так как все судебные инстанции в Беларуси в одинаковой степени зависимы от исполнительной власти, — сказал Костусев. — Но я считаю важным прохождение всех национальных уровней обжалования для того, чтобы дело о моем незаконном задержании и штрафе было вынесено на рассмотрение Комитета ООН по правам человека. Мы с юристом уже подготовили проект жалобы, которая будет в ближайшее время направлена в комитет ООН по факту нарушения свободы собраний, что гарантировано Международным пактом о гражданских и политических правах".

Официальный Минск, отметил политик, игнорирует многие решения Комитета ООН по правам человека, касающиеся нарушений прав и свобод граждан, которые совершаются властями Беларуси.

"Однако именно сейчас и именно по делам, касающимся свободы собраний, подобные жалобы имеют большое значение, — считает Костусев. — На 8 октября в Комитете ООН по правам человека назначено рассмотрение отчета Беларуси о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах".

Глава Партии БНФ хочет попытаться помешать белорусским властям создать перед ООН красивую картинку "улучшения положения с правами человека". "Мы видим, что в этом году репрессии усилились, и хотим привлечь внимание международной общественности к этой проблеме", — подчеркнул он.
Сергей Королевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минск, 1 сентября. Председатель Партии БНФ Григорий Костусев намерен в ближайшее время направить жалобу в Комитет ООН по правам человека на решение суда...
 
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