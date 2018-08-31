Областной архитектурно-градостроительный совет подвёл итоги обсуждения уплотнительной застройки по ул. Первомайской в Пинске



Презентация архитектурно-планировочной концепции объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Первомайской в г. Пинске» состоялась 25 июля 2018 года. До 16 августа проводилось общественное обсуждение проекта.

29 августа состоялось заседание Брестского областного архитектурно-градостроительного совета, где были рассмотрены все поступившие обращения.

Начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома И.Р. Крюковский сообщил, что за время проведения общественных обсуждений в адрес и на электронную почту Пинского горисполкома поступило 5 обращений. В различные инстанции поступило 6 коллективных обращений от жителей жилых домов № 132, 134, 136 по ул. Первомайской и индивидуальных жилых домов по ул. Цветочной по вопросу несогласия с размещением нового 50-квартирного жилого дома в квартале жилой застройки, где проживают заявители.

Основные вопросы, поднятые в обращениях граждан:

один из главных аргументов жителей близлежащих домов в том, что упадет рыночная стоимость их квартир;

по информации граждан, вода из ливневой канализации на дворовой территории сбрасывается в фекальную канализацию, и в случае строительства нового дома может произойти затопление дворовой территории и подвалов существующих многоквартирных жилых домов. После выпадения осадков дворовые проезды длительное время затоплены;

по мнению граждан, не соблюдаются нормативные разрывы от усадебных жилых домов и от многоквартирных жилых домов до проектируемого многоквартирного жилого дома, будет нарушена инсоляция жилых домов, в том числе частного сектора;

высказывались мнения, что при строительстве будут забивать сваи, и в существующих домах произойдет обрушение стен, а строительная площадка займет всю дворовую территорию, что лишит возможности детей гулять на улице;

жильцы предположили, что будет уничтожена вся растительность, произрастающая во дворе, нарушится экологическая обстановка;

поступили предложения о строительстве на месте построенных индивидуальных гаражей иных объектов: объектов спортивного назначения, административного здания или малоэтажного многоквартирного жилого дома на месте проектируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома.

Рассмотрев проект застройки, замечания участников общественного обсуждения и предложения жителей ближайших домов, областной архитектурно-градостроительный совет решил:

При дальнейшей разработке проектной документации по размещению многоквартирного жилого дома предусмотреть:

проектную документацию разработать в соответствии с действующими нормативно-правовым актам в области архитектуры и строительства, пожарными и санитарными нормами, а так же регламентами застройки территории.

детально проработать организацию транспортно-пешеходных связей, благоустройство территории, велодорожек, размещения детских и спортивных площадок с увязкой проектных решений с существующей застройкой, организацией подходов и подъездов к многоквартирным жилым домам по ул. Первомайской 132, 134, 136 и индивидуальным жилым домам по ул. Цветочной.

при проектировании предусмотреть максимальное сохранение зеленых насаждений свободных от застройки и искусственных покрытий территорий, находящихся вблизи участка строительства.

парковочные места для автомобилей, предусмотренные для проектируемого жилого дома, максимально вынести из общей внутридворовой территории вдоль ул. Первомайской.

предусмотреть единый проезд для проектируемого и существующих многоквартирных жилых домов.

Пинскому горисполкому и УП «УКС города Пинска», при дальнейшей разработке архитектурно-планировочных концепций, комплексно прорабатывать и увязывать существующую застройку с проектируемой с учетом сложившихся пешеходных связей, реконструкцией инфраструктуры и повышения качества среды обитания дворовых территорий.