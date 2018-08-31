Три линейки и 16 первых классов. Как начался учебный год в самой большой школе Гродненщины

Самая большая школа в области находится в гродненском микрорайоне Ольшанка. В этом году здесь открыли 16 первых классов. Всего учебное заведение посещает более 3100 школьников, в первые классы сюда пришло 400 малышей. Первого сентября в школе состоялись сразу три торжественные линейки. Как это было — смотрите в фоторепортаже TUT.BY.





Школа № 39 в Гродно была построена в 2014 году. Ее торжественно открывал тогдашний премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

Дети здесь учатся в три смены, а первоклассников здесь так много, что классы заканчиваются на букву «Р». Но, как говорит директор школы Оксана Петрова, двери заведения открыты для всех.





В учреждении есть профильные классы, а также дети углубленно изучают различные иностранные языки. Например, немецкий.

Недавно в школе открыли класс китайского языка, который до последнего времени изучали здесь, как второй иностранный, а в этом году для некоторых ребят он станет основным.





Кстати, в микрорайоне Ольшанка строят вторую школу , которая будет еще больше, чем существующая. В ней будут учиться более трех тысяч учеников. За основу взят проект минской школы в микрорайоне Каменная Горка.



































