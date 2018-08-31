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Три линейки и 16 первых классов. Как начался учебный год в самой большой школе Гродненщины
01.09.2018 15:54 — Новости Общества | Tut.by
Самая большая школа в области находится в гродненском микрорайоне Ольшанка. В этом году здесь открыли 16 первых классов. Всего учебное заведение посещает более 3100 школьников, в первые классы сюда пришло 400 малышей. Первого сентября в школе состоялись сразу три торжественные линейки. Как это было — смотрите в фоторепортаже TUT.BY.
Школа № 39 в Гродно была построена в 2014 году. Ее торжественно открывал тогдашний премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.
Дети здесь учатся в три смены, а первоклассников здесь так много, что классы заканчиваются на букву «Р». Но, как говорит директор школы Оксана Петрова, двери заведения открыты для всех.
В учреждении есть профильные классы, а также дети углубленно изучают различные иностранные языки. Например, немецкий.
Недавно в школе открыли класс китайского языка, который до последнего времени изучали здесь, как второй иностранный, а в этом году для некоторых ребят он станет основным.
Кстати, в микрорайоне Ольшанка
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Самая большая школа в области находится в гродненском микрорайоне Ольшанка. В этом году здесь открыли 16 первых классов. Всего учебное заведение посещает более 3100...
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