"Все равно самая лучшая школа!". Как отметили 1 сентября в экс-гимназии на окраине Витебска

В новом учебном году в Витебске стало меньше на одну гимназию и больше на одну среднюю школу: гимназия № 6 стала СШ № 41. В День знаний TUT.BY побывал там на торжественной линейке.





СШ № 41 — самая дальняя в Железнодорожном районе Витебска. Находится она на улице 4-й Тираспольской. Это практически окраина, микрорайон Тирасполь. Дальше — уже выезд из города на Лужесно и Городок.

На праздник сюда пришли нарядные ученики, красивые учителя, взволнованные мамы и папы. Линейка прошла так же, как у тысяч школьников по всей стране. Первый в жизни звонок — для первоклашек, последнее 1 сентября — для выпускников.

И вместе с тем праздник был немного иным. Заметно, что всем — и учащимся, и педагогам, и родителям — пока непривычен новый статус учебного заведения. Еще три месяца назад, на последнем звонке в мае, это была гимназия, а теперь просто школа… Но грустную тему на первосентябрьской линейке не затрагивали.



Администрация СШ № 41 и почетные гости, которые пришли поздравить учеников и педагогов с Днем знаний.









СШ № 41 — довольно молодая витебская школа, ей всего 27 лет. В 2004-м ей присвоили статус гимназии, который учебное заведение носило 14 лет.

Учатся здесь в основном дети, проживающие в микрорайоне Тирасполь, на улице Ленинградской, в присоединенных к Витебску деревнях Лужесно и Васьковичи.

В этом году в «сорок первой» сели за парты более 400 учеников. Из них — 53 первоклассника и 18 — одиннадцатиклассников. Малыши составили два класса, а выпускники — один. А в лучшие для белорусской демографии времена здесь училось в два раза больше детей — 700−800.

Не хочется портить праздник администрации, но спросить, почему школа перестала быть гимназией, все же надо.

— В Витебске было 9 гимназий, теперь вот стало 8. Мы потеряли этот статус из-за своей удаленности от центра города. Однако наша школа из-за того, что находится на периферии, не хуже других. И мы сохранили все то, что у нас было, когда являлись гимназией. Это и экологическая направленность, и тесное сотрудничество с кафедрой экологии Витебского госуниверситета, и совместные проекты с Министерством природы, — рассказал директор СШ № 41 Дмитрий Слепцов.

Этим учебным учреждением Дмитрий Николаевич руководит второй год. А в целом нынешнее 1 сентября для него 16-е по счету в преподавательской жизни: с той самой поры, как он пришел работать в школу (правда, в другую) учителем белорусского языка и литературы.

…Линейка начинается ровно в 10.00. Главные герои праздника — конечно же, первоклашки. Еще вчера вечером они были самые обычные дети, а сегодня утром — серьезные деловые люди! Но это для зрителей со стороны. И только мамы и папы «угадывают» в этом важном мальчике с бабочкой своего сорванца Димку, а в этой ответственной девочке в строгой юбочке — свою хохотушку Ксюшку.



Главные герои праздника — первоклашки и их первые учительницы.



Выпускники дарят первоклассникам символические презенты.



Звенит первый в этом году школьный звонок.

Звучит первый звонок. И замирает сердце у всех: неважно, кто ты — ученик, учитель, родитель или просто посторонний наблюдатель. Все мы так или иначе связаны со школой, и все наши пути в жизнь — оттуда…

— Позади летние каникулы. И сейчас, с новыми силами, мы готовы приступить к учебе и работе, — отметил директор Дмитрий Слепцов. — В школе начнется новая большая учебная жизнь. Уверен, новый учебный год станет для всех, кто сядет за парты, временем успехов и побед. От всей души желаю школьникам трудолюбия, пытливости ума, любознательности. А педагогам — благодарных учеников, творческого горения и новых высот в преподавательском искусстве. Родителям — гордости за своих детей.



Ученики представили на линейке танцевальные и вокальные номера.







Родители старались снять волнительные мгновения для семейного альбома.

На праздник в школу пришли почетные гости. Все — с теплыми пожеланиями и не с пустыми руками.

Замглавы администрации Железнодорожного района Витебска Елена Шарай поблагодарила родителей за то, что они «выбрали для детей именно эту школу, где работает замечательный, дружный, профессиональный коллектив учителей». И вручила директору СШ № 41 сертификат на сумму 6 тысяч 180 рублей — для укрепления материально-технической базы. (Стоявшие рядом мамочки зашептались: «Класс! Но с каких это пор нашей школе власти стали дарить деньги?». «О, это что-то новенькое!»).

Родители обрадовались еще больше, когда увидели, как председатель районной организации профсоюза работников образования и науки Марина Сержанина передала «небольшой конверт для школы», а депутат облсовета Елена Пищик — презент в большой коробке с красивой лентой.

После линейки школьный двор опустел не сразу. Весело обсуждали новости одноклассники, соскучившиеся друг по дружке за каникулы. Родители пытались что-то втолковать детям. Но те слушали вполуха: мама еще сто раз повторит эти свои напутствия, а сейчас вон, в сторонке, ждут-не дождутся друзья.





Нарядные выпускницы делали селфи. Одну из них, Карину, мы отвлекли от этого занятия:

— С какими чувствами пришли на свою последнюю первосентябрьскую школьную линейку?

— Я учусь здесь с первого класса. Все на самом деле очень трогательно: понимаю, что через 9 месяцев меня уже здесь не будет. И я буду скучать по своей школе. Но на сегодняшнюю линейку пришла с позитивным настроем. Этот год для меня решающий, и я очень постараюсь учиться, чтобы поступить туда, куда мечтаю. Это Российский государственный институт сценических искусств. Хочу стать актрисой театра и кино. А то, что школа перестала быть гимназией, — это неважно: для меня она все равно самая лучшая и родная, в любом статусе.