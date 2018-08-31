ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Все равно самая лучшая школа!". Как отметили 1 сентября в экс-гимназии на окраине Витебска

01.09.2018 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В новом учебном году в Витебске стало меньше на одну гимназию и больше на одну среднюю школу: гимназия № 6 стала СШ № 41. В День знаний TUT.BY побывал там на торжественной линейке.


СШ № 41 — самая дальняя в Железнодорожном районе Витебска. Находится она на улице 4-й Тираспольской. Это практически окраина, микрорайон Тирасполь. Дальше — уже выезд из города на Лужесно и Городок.

На праздник сюда пришли нарядные ученики, красивые учителя, взволнованные мамы и папы. Линейка прошла так же, как у тысяч школьников по всей стране. Первый в жизни звонок — для первоклашек, последнее 1 сентября — для выпускников.

И вместе с тем праздник был немного иным. Заметно, что всем — и учащимся, и педагогам, и родителям — пока непривычен новый статус учебного заведения. Еще три месяца назад, на последнем звонке в мае, это была гимназия, а теперь просто школа… Но грустную тему на первосентябрьской линейке не затрагивали.


Администрация СШ № 41 и почетные гости, которые пришли поздравить учеников и педагогов с Днем знаний.



СШ № 41 — довольно молодая витебская школа, ей всего 27 лет. В 2004-м ей присвоили статус гимназии, который учебное заведение носило 14 лет.

Учатся здесь в основном дети, проживающие в микрорайоне Тирасполь, на улице Ленинградской, в присоединенных к Витебску деревнях Лужесно и Васьковичи.

В этом году в «сорок первой» сели за парты более 400 учеников. Из них — 53 первоклассника и 18 — одиннадцатиклассников. Малыши составили два класса, а выпускники — один. А в лучшие для белорусской демографии времена здесь училось в два раза больше детей — 700−800.

Не хочется портить праздник администрации, но спросить, почему школа перестала быть гимназией, все же надо.

— В Витебске было 9 гимназий, теперь вот стало 8. Мы потеряли этот статус из-за своей удаленности от центра города. Однако наша школа из-за того, что находится на периферии, не хуже других. И мы сохранили все то, что у нас было, когда являлись гимназией. Это и экологическая направленность, и тесное сотрудничество с кафедрой экологии Витебского госуниверситета, и совместные проекты с Министерством природы, — рассказал директор СШ № 41 Дмитрий Слепцов.

Этим учебным учреждением Дмитрий Николаевич руководит второй год. А в целом нынешнее 1 сентября для него 16-е по счету в преподавательской жизни: с той самой поры, как он пришел работать в школу (правда, в другую) учителем белорусского языка и литературы.

…Линейка начинается ровно в 10.00. Главные герои праздника — конечно же, первоклашки. Еще вчера вечером они были самые обычные дети, а сегодня утром — серьезные деловые люди! Но это для зрителей со стороны. И только мамы и папы «угадывают» в этом важном мальчике с бабочкой своего сорванца Димку, а в этой ответственной девочке в строгой юбочке — свою хохотушку Ксюшку.


Главные герои праздника — первоклашки и их первые учительницы.

Выпускники дарят первоклассникам символические презенты.

Звенит первый в этом году школьный звонок.

Звучит первый звонок. И замирает сердце у всех: неважно, кто ты — ученик, учитель, родитель или просто посторонний наблюдатель. Все мы так или иначе связаны со школой, и все наши пути в жизнь — оттуда…

— Позади летние каникулы. И сейчас, с новыми силами, мы готовы приступить к учебе и работе, — отметил директор Дмитрий Слепцов. — В школе начнется новая большая учебная жизнь. Уверен, новый учебный год станет для всех, кто сядет за парты, временем успехов и побед. От всей души желаю школьникам трудолюбия, пытливости ума, любознательности. А педагогам — благодарных учеников, творческого горения и новых высот в преподавательском искусстве. Родителям — гордости за своих детей.


Ученики представили на линейке танцевальные и вокальные номера.



Родители старались снять волнительные мгновения для семейного альбома.

На праздник в школу пришли почетные гости. Все — с теплыми пожеланиями и не с пустыми руками.

Замглавы администрации Железнодорожного района Витебска Елена Шарай поблагодарила родителей за то, что они «выбрали для детей именно эту школу, где работает замечательный, дружный, профессиональный коллектив учителей». И вручила директору СШ № 41 сертификат на сумму 6 тысяч 180 рублей — для укрепления материально-технической базы. (Стоявшие рядом мамочки зашептались: «Класс! Но с каких это пор нашей школе власти стали дарить деньги?». «О, это что-то новенькое!»).

Родители обрадовались еще больше, когда увидели, как председатель районной организации профсоюза работников образования и науки Марина Сержанина передала «небольшой конверт для школы», а депутат облсовета Елена Пищик — презент в большой коробке с красивой лентой.

После линейки школьный двор опустел не сразу. Весело обсуждали новости одноклассники, соскучившиеся друг по дружке за каникулы. Родители пытались что-то втолковать детям. Но те слушали вполуха: мама еще сто раз повторит эти свои напутствия, а сейчас вон, в сторонке, ждут-не дождутся друзья.


Нарядные выпускницы делали селфи. Одну из них, Карину, мы отвлекли от этого занятия:

— С какими чувствами пришли на свою последнюю первосентябрьскую школьную линейку?

— Я учусь здесь с первого класса. Все на самом деле очень трогательно: понимаю, что через 9 месяцев меня уже здесь не будет. И я буду скучать по своей школе. Но на сегодняшнюю линейку пришла с позитивным настроем. Этот год для меня решающий, и я очень постараюсь учиться, чтобы поступить туда, куда мечтаю. Это Российский государственный институт сценических искусств. Хочу стать актрисой театра и кино. А то, что школа перестала быть гимназией, — это неважно: для меня она все равно самая лучшая и родная, в любом статусе.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще три месяца назад, на празднике последнего звонка, это была гимназия, а теперь просто школа… Но грустную тему на первосентябрьской линейке не затрагивали.
 
Новости дня
Новости общества
 
Три линейки и 16 первых классов. Как начался учебный год в самой большой школе Гродненщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика