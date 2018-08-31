С 3D-принтерами и отдельным бассейном. В Брилевичах открыли новую огромную школу

1 сентября в Брилевичах открыли новую школу № 204, которую в последнее время успели назвать и «дворцом», и чуть ли не идеалом учебного заведения. Мы посмотрели, так ли это и узнали, чем она отличается от остальных.





Новая школа расположена по адресу Чечота, 18. Она рассчитана на 1020 мест. На обучение в этом году подано 689 заявок. Дети здесь будут учиться только в первую смену. Особенность школы в том, что она разделена на несколько блоков. Внутри с непривычки легко заблудиться. Мы то и дело встречали родителей, которые искали свое крыло.

— Школа снаружи кажется небольшой, но внутри она просто огромная, — говорит нам один из родителей.

Директор школы Виталий Василевский объясняет, какие разделы для кого предназначены. Вход в здание начинается с А-блока — административный, тут же есть кабинеты физики и химии. Б — бассейн. В — вундеркинды, то есть старшеклассники от 5 до 10 класса. Д — дети, отдельный блок, где с первого по четвертый этаж будут учиться дети соответственно с первого по четвертый классы.



Виталий Василевский в центре

Блоки между старшими и младшими разделены, чтобы они практически не пересекались. Это нужно для адаптации малышей.

В школу в этом году из самых старших набрали четыре класса 10-классников. Первоклашек же — целых пять классов.





Особенность школы также в широкой спортивной базе — здесь есть два спортивных зала, два тренажерных зала, на улице две баскетбольные площадки, две волейбольные, теннисный корт, бассейн.

— Также у нас есть ведение по интересам: хореографические коллективы, вокальная студия, ИЗО, все это будет как на платной, так и на бесплатной основе, — говорит директор школы.













Виталий Василевский рассказывает, что для учебного процесса задействуют и новые технологии. В школе планируют использовать белорусские 3D-принтеры для моделирования — такие занятия будут для детей старше 12 лет. Также для детей до 12 лет здесь будут проводить кружки научно-популярного проекта «Умный Минск».

Приемка чиновниками: «Хорошая школа, но это ведь стены. Самое главное — это наполнение»

1 сентября на линейку в новую школу пришли не только родители и ученики, школу принимали и чиновники. Они подарили учебному заведению интерактивную доску и компьютерную технику.





Среди них был новый министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, замглавы Мингорисполкома Александр Крепак, замминистра образования Раиса Сидоренко, замглавы Московского района Владимир Танкевич, первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич.

После торжественной линейки с выступлениями школьников, первым звонком, песнями и стихами чиновники перерезали красную ленточку и посмотрели некоторые кабинеты.



Александр Крепак, Дмитрий Микуленок, Раиса Сидоренко

Первым делом гостям показали столовую. Все заметили, что помещения яркое, а табуретки — выдвижные из стола, как и раньше.

— Зато удобно будет убираться, — говорит Микуленок.





Во время экскурсии чиновники посмотрели несколько выставок в холлах и интерактивную зону МЧС. В школе детей будут учить, как действовать при пожарах, в стрессовых ситуациях. Легенды создатут практически аналогичные настоящим, но в игровой форме — для детей. Тут же будет небольшая экспозиция из музея МЧС.

Но отдельной гордостью школы директор считает плавательный бассейн с дорожками 10 на 25 метров, глубиной два метра.

Посещать его смогут и местные жители района. Стоимость абонементов пока еще не определена.





— Думаю, что цены будут на городском уровне, как и везде. Учебный процесс длится до трех часов. То есть бассейн для посторонних будет работать после трех и до 9.30 по абонементам.

В бассейне девочки, которые занимаются синхронным плаванием, показали для гостей номер под песню «Купалинка». После, в актовом зале зрители увидели танцы школьников.





Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

В школе есть несколько конференц-залов. В одном из них проводят частный проект «Умный Минск».

Глядя на детей в халатах, пробирки и реагенты на столах, Крепак говорит: «Все законно, никакими запрещенными препаратами никто не пользуется!».

Суть проекта «Умный Минск» заключается в популяризации естественных наук. На занятиях дети сами проводят небольшие опыты и исследования. Для этого им предоставляют все необходимое оборудование — от проекта, а не от школы. В школе запустят научный кружок, он будет проходить как для учеников школы, так и для посторонних гостей.













Преимущество обычных классов в том, что у детей есть свои шкафчики для вещей



Показали гостям и спортивный зал с трибунами. Хотя некоторым показалось, что места на трибунах не очень много.

Замминистра образования Раиса Сидоренко, осмотрев школу, сказала, что это — современный проект, с большим набором кружков и хорошей наполняемостью. Но нельзя называть определенную школу идеалом, потому что каждый новый проект чиновники из должны рассматривать как точку отсчета.



Раиса Сидоренко и директор школы Виталий Василевский

Сидоренко объясняет, что эта школа хороша для примера, чтобы система образования шла и развивалась дальше. Учреждение подходит для того, чтобы реализовать возможности детей.

Зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич говорит, что ему школа тоже нравится.



Виталий Пригодич

— Если сравнивать проекты других школ, то они по организации схожи. Хорошая школа, но это ведь стены. Самое главное — это наполнение, люди, идеи, творческий процесс. Все зависит от педагогов.

Как выглядят помещения, которые не показывали чиновникам

После экскурсии с чиновниками мы поднялись на верхние этажи — третий и четвертый. Пешком. Лифт, к слову, который поставили специально для соблюдения безбарьерной среды, не работал — мы проверяли.

Лингафонных кабинетов — для занятий по английскому с упором на разговорный и тренажерок мы не увидели.

Несмотря на то, что школа самая новая в городе, замечаем, что во всех кабинетах висят обычные меловые доски.

— Ну что купили, то купили. Если педагогу будет удобно использовать маркерную доску, то ее можно поменять, это недорого, — говорит директор школы.

















К сожалению, на 1 сентября на третьем и четвертом этажах еще не все готово — многие кабинеты еще не обустроены, мебель кое-где сложена, не убрана пыль, с ручек дверей не сняты оберточные материалы. Но ради справедливости заметим, что в кабинетах, где проводили занятия все было готово к приемке. А работы остались мелочные.

Вечером около школы обещали праздничное представление и фейерверк.



