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С 3D-принтерами и отдельным бассейном. В Брилевичах открыли новую огромную школу
01.09.2018 16:50 — Новости Общества | Tut.by
1 сентября в Брилевичах открыли новую школу № 204, которую в последнее время успели назвать и «дворцом», и чуть ли не идеалом учебного заведения. Мы посмотрели, так ли это и узнали, чем она отличается от остальных.
Новая школа расположена по адресу Чечота, 18. Она рассчитана на 1020 мест. На обучение в этом году подано 689 заявок. Дети здесь будут учиться только в первую смену. Особенность школы в том, что она разделена на несколько блоков. Внутри с непривычки легко заблудиться. Мы то и дело встречали родителей, которые искали свое крыло.
— Школа снаружи кажется небольшой, но внутри она просто огромная, — говорит нам один из родителей.
Директор школы Виталий Василевский объясняет, какие разделы для кого предназначены. Вход в здание начинается с А-блока — административный, тут же есть кабинеты физики и химии. Б — бассейн. В — вундеркинды, то есть старшеклассники от 5 до 10 класса. Д — дети, отдельный блок, где с первого по четвертый этаж будут учиться дети соответственно с первого по четвертый классы.
Блоки между старшими и младшими разделены, чтобы они практически не пересекались. Это нужно для адаптации малышей.
В школу в этом году из самых старших набрали четыре класса 10-классников. Первоклашек же — целых пять классов.
Особенность школы также в широкой спортивной базе — здесь есть два спортивных зала, два тренажерных зала, на улице две баскетбольные площадки, две волейбольные, теннисный корт, бассейн.
— Также у нас есть ведение по интересам: хореографические коллективы, вокальная студия, ИЗО, все это будет как на платной, так и на бесплатной основе, — говорит директор школы.
Виталий Василевский рассказывает, что для учебного процесса задействуют и новые технологии. В школе планируют использовать белорусские 3D-принтеры для моделирования — такие занятия будут для детей старше 12 лет. Также для детей до 12 лет здесь будут проводить кружки научно-популярного проекта «Умный Минск».
Приемка чиновниками: «Хорошая школа, но это ведь стены. Самое главное — это наполнение»
1 сентября на линейку в новую школу пришли не только родители и ученики, школу принимали и чиновники. Они подарили учебному заведению интерактивную доску и компьютерную технику.
Среди них был новый министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, замглавы Мингорисполкома Александр Крепак, замминистра образования Раиса Сидоренко, замглавы Московского района Владимир Танкевич, первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич.
После торжественной линейки с выступлениями школьников, первым звонком, песнями и стихами чиновники перерезали красную ленточку и посмотрели некоторые кабинеты.
Первым делом гостям показали столовую. Все заметили, что помещения яркое, а табуретки — выдвижные из стола, как и раньше.
— Зато удобно будет убираться, — говорит Микуленок.
Во время экскурсии чиновники посмотрели несколько выставок в холлах и интерактивную зону МЧС. В школе детей будут учить, как действовать при пожарах, в стрессовых ситуациях. Легенды создатут практически аналогичные настоящим, но в игровой форме — для детей. Тут же будет небольшая экспозиция из музея МЧС.
Но отдельной гордостью школы директор считает плавательный бассейн с дорожками 10 на 25 метров, глубиной два метра.
Посещать его смогут и местные жители района. Стоимость абонементов пока еще не определена.
— Думаю, что цены будут на городском уровне, как и везде. Учебный процесс длится до трех часов. То есть бассейн для посторонних будет работать после трех и до 9.30 по абонементам.
В бассейне девочки, которые занимаются синхронным плаванием, показали для гостей номер под песню «Купалинка». После, в актовом зале зрители увидели танцы школьников.
В школе есть несколько конференц-залов. В одном из них проводят частный проект «Умный Минск».
Глядя на детей в халатах, пробирки и реагенты на столах, Крепак говорит: «Все законно, никакими запрещенными препаратами никто не пользуется!».
Суть проекта «Умный Минск» заключается в популяризации естественных наук. На занятиях дети сами проводят небольшие опыты и исследования. Для этого им предоставляют все необходимое оборудование — от проекта, а не от школы. В школе запустят научный кружок, он будет проходить как для учеников школы, так и для посторонних гостей.
Показали гостям и спортивный зал с трибунами. Хотя некоторым показалось, что места на трибунах не очень много.
Замминистра образования Раиса Сидоренко, осмотрев школу, сказала, что это — современный проект, с большим набором кружков и хорошей наполняемостью. Но нельзя называть определенную школу идеалом, потому что каждый новый проект чиновники из должны рассматривать как точку отсчета.
Сидоренко объясняет, что эта школа хороша для примера, чтобы система образования шла и развивалась дальше. Учреждение подходит для того, чтобы реализовать возможности детей.
Зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич говорит, что ему школа тоже нравится.
— Если сравнивать проекты других школ, то они по организации схожи. Хорошая школа, но это ведь стены. Самое главное — это наполнение, люди, идеи, творческий процесс. Все зависит от педагогов.
Как выглядят помещения, которые не показывали чиновникам
После экскурсии с чиновниками мы поднялись на верхние этажи — третий и четвертый. Пешком. Лифт, к слову, который поставили специально для соблюдения безбарьерной среды, не работал — мы проверяли.
Лингафонных кабинетов — для занятий по английскому с упором на разговорный и тренажерок мы не увидели.
Несмотря на то, что школа самая новая в городе, замечаем, что во всех кабинетах висят обычные меловые доски.
— Ну что купили, то купили. Если педагогу будет удобно использовать маркерную доску, то ее можно поменять, это недорого, — говорит директор школы.
К сожалению, на 1 сентября на третьем и четвертом этажах еще не все готово — многие кабинеты еще не обустроены, мебель кое-где сложена, не убрана пыль, с ручек дверей не сняты оберточные материалы. Но ради справедливости заметим, что в кабинетах, где проводили занятия все было готово к приемке. А работы остались мелочные.
Вечером около школы обещали праздничное представление и фейерверк.
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Мы посмотрели, как выглядит новая школа и действительно ли она самая лучшая.
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