ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони

01.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
В городском парке состоялся Креатив-фэст, посвященный 100-летию дополнительного образования детей и молодёжи «В мире интересов и увлечений».
100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони
 

Концертную программу подготовили и провели сотрудники районного Центра творчества детей и молодёжи. Присутствующих приветствовали заместитель председателя райисполкома Геннадий Бычко и директор районного центра творчества детей и молодежи Татьяна Шпаковская.

Руководители кружков представили выставки достижений своих воспитанников, провели мастер-классы. Можно было прямо в парке записаться в представленные кружки, студии, объединения по интересам. Все присутствующие в летнем амфитеатре могли потанцевать, получить в подарок шарик, внутри которого находилась записка с пожеланием на новый учебный год.



100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони


100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони

 Алла КЛЕМЕНОК.

Фото автора.


 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городском парке состоялся Креатив-фэст, посвященный 100-летию дополнительного образования детей и молодёжи «В мире интересов и увлечений».
 
Новости дня
Новости общества
 
Министр промышленности принял участие в торжественной линейке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика