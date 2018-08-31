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100-летие дополнительного образования праздновали в Сморгони
01.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
В городском парке состоялся Креатив-фэст, посвященный 100-летию дополнительного образования детей и молодёжи «В мире интересов и увлечений».
Концертную программу подготовили и провели сотрудники районного Центра творчества детей и молодёжи. Присутствующих приветствовали заместитель председателя райисполкома Геннадий Бычко и директор районного центра творчества детей и молодежи Татьяна Шпаковская.
Руководители кружков представили выставки достижений своих воспитанников, провели мастер-классы. Можно было прямо в парке записаться в представленные кружки, студии, объединения по интересам. Все присутствующие в летнем амфитеатре могли потанцевать, получить в подарок шарик, внутри которого находилась записка с пожеланием на новый учебный год.
Алла КЛЕМЕНОК.
Фото автора.
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В городском парке состоялся Креатив-фэст, посвященный 100-летию дополнительного образования детей и молодёжи «В мире интересов и увлечений».
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