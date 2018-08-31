Председатель Борисовской РО РОО «Белая Русь» поздравил школьников с Днем знаний

В числе почетных гостей здесь присутствовал председатель Борисовской РО РОО «Белая Русь» В.Д. Васильев. Владимир Даниилович приехал не с пустыми руками – он привез подарки и награды. В частности, глава общественного объединения вручил диплом и денежную премию учащейся гимназии Тикко Екатерине за победу в районном этапе конкурса работ молодых журналистов «Золотое перо «Белой Руси» в номинации «Беларусь – страна твоих возможностей». А 25 первоклашек получили в подарок набор канцтоваров и книгу в рамках республиканской акции «Читаем вместе с «Белой Русью».

Екатерина ВОРОБЬЕВА