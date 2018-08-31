Министр промышленности Республики Беларусь Павел Владимирович Утюпин принял участие в торжественной линейке в гимназии №1 Борисова (фоторепортаж)
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Министр промышленности принял участие в торжественной линейке
01.09.2018 — Новости Общества | Единство
Министр промышленности Республики Беларусь Павел Владимирович Утюпин принял участие в торжественной линейке в гимназии №1 Борисова (фоторепортаж)
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Министр промышленности Республики Беларусь Павел Владимирович Утюпин принял участие в торжественной линейке в гимназии №1 Борисова (фоторепортаж)
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