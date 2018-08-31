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Прилетел на вертолете. Леонид Якубович посетил интернат в Бегомле

01.09.2018 20:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Ведущий легендарной передачи «Поле чудес» и любитель авиации Леонид Якубович провел два дня в Беларуси — 31 августа и 1 сентября. Он побывал на двух школьных линейках, посетил академию авиации и слетал на вертолете в интернат.


Фото: Николай Мочанский

В Беларусь Якубович приезжал по приглашению Николая Мочанского, начальника Минского аэроклуба ДОСААФ. Николай Петрович уже много лет помогает детям из интерната в Бегомле (если точно — из Бегомльской вспомогательной школы-интерната Докшицкого района). Сейчас он договорился с «Аркадьичем», чтобы тот навестил ребят перед началом учебного года — 31 августа.

Из Минска в Бегомль летели на вертолете Ми-2, посадили его на площадке на окраине города.

— Он туда привез мороженое, — рассказал Николай Мочанский. — Как в песне, знаете: «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». Мороженое сам раздавал, я ему помогал.


Фото: Николай Мочанский

Фото: Николай Мочанский

Реагировали на известного телеведущего очень активно — и дети, и взрослые.

— Это взбудоражило весь Бегомль, весь городок, все, кто был живой, — все пришли, — вспоминает Николай. — Он со всеми перефотографировался, всех обнял, мы посмотрели концерт.

После возвращения в Минск у Леонида Аркадьевича осталось время — и он посетил Белорусскую государственную академию авиации, а также пришел на линейки в двух школах — гимназии № 2 и в Средней школе № 208.

 

Публикация от Miksha31 (@miksha31) 1 Сен 2018 в 5:31 PDT

Вечером 1 сентября Леонид Аркадьевич улетел. Но обещал вернуться.

— Мы решили до конца года составить график посещения детских домов в селах и маленьких городах, — говорит Николай Петрович. — Там люди мало что видят и очень рады, когда встречают известного человека.

 
Теги: Минск
 
 
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Он побывал на двух школьных линейках, посетил академию авиации и слетал на вертолете в интернат.
 
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