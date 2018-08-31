Прилетел на вертолете. Леонид Якубович посетил интернат в Бегомле

Ведущий легендарной передачи «Поле чудес» и любитель авиации Леонид Якубович провел два дня в Беларуси — 31 августа и 1 сентября. Он побывал на двух школьных линейках, посетил академию авиации и слетал на вертолете в интернат.



Фото: Николай Мочанский

В Беларусь Якубович приезжал по приглашению Николая Мочанского, начальника Минского аэроклуба ДОСААФ. Николай Петрович уже много лет помогает детям из интерната в Бегомле (если точно — из Бегомльской вспомогательной школы-интерната Докшицкого района). Сейчас он договорился с «Аркадьичем», чтобы тот навестил ребят перед началом учебного года — 31 августа.

Из Минска в Бегомль летели на вертолете Ми-2, посадили его на площадке на окраине города.

— Он туда привез мороженое, — рассказал Николай Мочанский. — Как в песне, знаете: «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». Мороженое сам раздавал, я ему помогал.



Фото: Николай Мочанский



Фото: Николай Мочанский

Публикация от Глазко Екатерина (@glazko.2403) 31 Авг 2018 в 11:00 PDT

Реагировали на известного телеведущего очень активно — и дети, и взрослые.

— Это взбудоражило весь Бегомль, весь городок, все, кто был живой, — все пришли, — вспоминает Николай. — Он со всеми перефотографировался, всех обнял, мы посмотрели концерт.

После возвращения в Минск у Леонида Аркадьевича осталось время — и он посетил Белорусскую государственную академию авиации, а также пришел на линейки в двух школах — гимназии № 2 и в Средней школе № 208.

Публикация от Артём Герасимович (@tema_chelovechek_fan) 1 Сен 2018 в 5:38 PDT

Публикация от Miksha 31 (@miksha 31 ) 1 Сен 2018 в 5:31 PDT

Вечером 1 сентября Леонид Аркадьевич улетел. Но обещал вернуться.

— Мы решили до конца года составить график посещения детских домов в селах и маленьких городах, — говорит Николай Петрович. — Там люди мало что видят и очень рады, когда встречают известного человека.