Молодожены из Корелич поздравили с 1 сентября детей, оставшихся без опеки родителей





1 сентября, когда вся страна отмечает День знаний, в Кореличском ЗАГСе назвали себя мужем и женой кореличчане Дмитрий Безмен и Анна Тавлуй.

После торжественного бракосочетания по совету сотрудников ЗАГСа новоиспеченные муж и жена с подарками отправились в Социально-педагогический центр Кореличского района, который находится в агр. Полужье. Сегодня там воспитываются 10 мальчиков и девочек, оставшихся без родительской опеки.









Дмитрий и Анна Безмен подарили ребятам необходимые к школе принадлежности, а также игрушки и развивающие игры. Растроганные ребята поздравили чету Безмен с днем бракосочетания и вручили им цветы.





Инна ЛЕЙКО.

Фото предоставлено Кореличсим отделом ЗАГС.