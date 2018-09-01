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Молодожены из Корелич поздравили с 1 сентября детей, оставшихся без опеки родителей

01.09.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Молодожены из Корелич поздравили с 1 сентября детей, оставшихся без опеки родителей

1 сентября, когда вся страна отмечает День знаний, в Кореличском ЗАГСе назвали себя мужем и женой кореличчане Дмитрий Безмен и Анна Тавлуй.

После торжественного бракосочетания по совету сотрудников ЗАГСа новоиспеченные муж и жена с подарками отправились в Социально-педагогический центр Кореличского района, который находится в агр. Полужье. Сегодня там воспитываются 10 мальчиков и девочек, оставшихся без родительской опеки.

Молодожены из Корелич поздравили с 1 сентября детей, оставшихся без опеки родителей

Молодожены из Корелич поздравили с 1 сентября детей, оставшихся без опеки родителей

Дмитрий и Анна Безмен подарили ребятам необходимые к школе принадлежности, а также игрушки и развивающие игры. Растроганные ребята поздравили чету Безмен с днем бракосочетания и вручили им цветы.

Молодожены из Корелич поздравили с 1 сентября детей, оставшихся без опеки родителей

Инна ЛЕЙКО.

Фото предоставлено Кореличсим отделом ЗАГС.

 
 
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1 сентября, когда вся страна отмечает День знаний, в Кореличском ЗАГСе назвали себя мужем и женой кореличчане Дмитрий Безмен и
 
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