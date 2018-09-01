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Образовательные учреждения города Елец отмечают День Знаний

01.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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 Образовательные учреждения города Елец отмечают День Знаний

В средней школе № 10 с углубленным изучением отдельных предметов тоже прозвенел первый звонок нового учебного года. На линейке звучали напутственные слова для тех, для кого сегодня стартует последний этап школьного обучения, и для тех, кто начинает свой школьный путь. Поздравить учащихся пришли глава города С.А.Панов, председатель городского Совета депутатов В.Н.Никонов, директор агропромышленного института ЕГУ им. И.А.Бунина А.А.Зайцев, начальник управления образования города Г.А.Воронова. С.А.Панов в словах приветствия поздравил учеников, педагогов, родителей, гостей с двойным праздником. В этот раз начало учебного года совпало с днем города. Все выступавшие пожелали учащимся успешного учебного года, активно и трудолюбиво осваивать знания и славить страну своими достижениями, выразили благодарность педагогам школы за их нелегкий, но такой важный для всех труд.

На праздничном событии присутствовали также гости из Сербии и Белоруссии: Александр Чирич и Герасим Атанатович, председатель общины и совета общины г.Трстеник, Петр Навицкий, председатель Борисовского районного совета депутатов. Они присоединились к словам поздравлений и отметили, что хорошее образование - это залог успешного будущего, пожелали всем жителям прекрасного древнего города новых достижений.

Высшие учебные заведения города также вступают в новый учебный год. Сегодня, в день знаний, начала работу осенняя университетская школа «ОНИКС» ЕГУ им. И.А.Бунина. В 10.30 в стенах главного корпуса университета для учащихся общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений начались мастер-классы от опытных преподавателей, заработал университетский планетарий, пройдут образовательные квесты, тренинги, олимпиады, викторины, конкурсы различной тематики.

Мы поздравляем всех с Днем Знаний! Счастливого учебного года!

 
 
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Первого сентября во всех школах города состоялись праздничные линейки. Сегодня за парты школ города сядут 10 тысяч 600 юных ельчан, среди них 1300 первоклашек....
 
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